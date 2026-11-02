Диетолог раскрыла пользу корицы при диабете второго типа
Корица может оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа. Специя способна улучшать чувствительность клеток к инсулину и замедлять усвоение углеводов, благодаря чему после приема пищи концентрация глюкозы может повышаться менее интенсивно.
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о допустимой суточной норме, наиболее безопасном сорте корицы и особенностях ее применения. Она отметила, что специю важно употреблять в умеренных количествах, а перед включением ее в рацион необходимо проконсультироваться со специалистом.
По словам специалиста, благоприятное воздействие корицы на углеводный обмен обусловлено несколькими механизмами. В частности, активные соединения специи могут повышать восприимчивость клеток к инсулину — гормону, который отвечает за перемещение глюкозы из кровотока в ткани, где она используется для получения энергии. При сниженной чувствительности к инсулину этот процесс нарушается, что способствует повышению уровня сахара в крови. Улучшение реакции клеток на гормон, в свою очередь, помогает организму эффективнее усваивать глюкозу.
Помимо этого, корица способна воздействовать на пищеварительные ферменты, замедляя расщепление углеводов в кишечнике. В результате поступление глюкозы в кровь после еды может происходить постепенно, без столь выраженных скачков. Отдельные научные исследования также указывают на возможное уменьшение количества сахара, поступающего в кровоток после приема пищи.
Еще одним свойством специи считается ее антиоксидантный и противовоспалительный потенциал. Эти эффекты имеют значение при сахарном диабете второго типа, поскольку окислительный стресс и хроническое воспаление связаны с развитием метаболических нарушений. Содержащиеся в корице антиоксиданты помогают противодействовать негативному воздействию свободных радикалов и могут благоприятно влиять на состояние организма.
Рекомендуемое количество корицы для ежедневного употребления составляет от одного до шести граммов, что соответствует приблизительно половине — двум чайным ложкам. При этом диетолог советует не начинать сразу с максимальной дозировки, а постепенно вводить специю в меню. Для первого знакомства с продуктом достаточно четверти чайной ложки в день.
Добавлять корицу можно в различные блюда и напитки. Она хорошо сочетается с кашами, натуральными йогуртами, смузи и кофе. Количество и способ употребления специи можно выбирать с учетом индивидуальных вкусовых предпочтений и особенностей питания.
Особое внимание при покупке следует уделять разновидности корицы. По словам специалиста, предпочтение лучше отдавать цейлонскому сорту. В отличие от некоторых других видов, он содержит сравнительно мало кумарина — природного вещества, которое при избыточном поступлении в организм способно негативно воздействовать на печень. Поэтому при регулярном употреблении специи важно учитывать не только ее количество, но и происхождение.
Людям с сахарным диабетом второго типа перед добавлением корицы в ежедневный рацион необходимо обсудить этот вопрос с лечащим врачом. Поскольку специя потенциально влияет на концентрацию глюкозы, ее сочетание с назначенными препаратами требует особого внимания. В противном случае существует риск чрезмерного снижения уровня сахара в крови.
При этом корица не может выступать полноценной альтернативой лекарственным средствам и не заменяет назначенную врачом терапию. Ее допустимо рассматривать исключительно как дополнительный элемент питания, а возможность регулярного употребления должна определяться индивидуально с учетом состояния здоровья пациента.
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