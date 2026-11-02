Диетолог раскрыла пользу корицы при диабете второго типа

02 ноября 2026, 10:28

Диетолог Писарева: корица полезна при диабете второго типа

Фото: iStock/igorr1

Корица может оказывать положительное влияние на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа. Специя способна улучшать чувствительность клеток к инсулину и замедлять усвоение углеводов, благодаря чему после приема пищи концентрация глюкозы может повышаться менее интенсивно.