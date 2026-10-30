Диетолог раскрыл эффективность популярного метода объемного питания для похудения

30 октября 2026, 11:24

Диетолог Бобровский: метод объемного питания должен войти в привычку

Фото: iStock/Muratani

Объемное питание, набирающее популярность в соцсетях, рассматривают как способ снизить вес без строгих ограничений и постоянного чувства голода. Основная идея метода заключается в том, чтобы увеличить размер порций за счет продуктов с низкой калорийностью и высоким содержанием воды и клетчатки. К ним относятся овощи, фрукты и супы. Такой подход позволяет быстрее насыщаться, одновременно сокращая общую калорийность рациона.





Об эффективности этого принципа питания «Вечерней Москве» рассказал диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.



По словам специалиста, сам метод появился задолго до того, как стал популярным в интернете. Его основы разработала американский доктор Барбара Роллс, которая в 2000, 2005 и 2012 годах выпустила три книги, посвященные объемному питанию.



В основе подхода лежит создание дефицита калорий: организм должен расходовать больше энергии, чем получает с пищей. При этом Барбара Роллс обращала внимание на то, что снижение калорийности рациона не обязательно сопровождается голодом. Если правильно подбирать продукты, можно есть досыта и одновременно потреблять меньше калорий.





«Тренд на объемное питание с самого начала и до сих пор сохраняет популярность. Можно питаться так же сытно, как и раньше, но при этом получать в два, а то и в три раза меньше калорий», — отметил Бобровский.

«Это и есть принцип объемного питания: можно не отказываться от какой-то еды, а, наоборот, заполнить желудок чем-то менее калорийным. Именно этот орган первым подает сигнал о насыщении. Другой пример объемного питания можно привести на основе супов. Калорийность такого блюда часто сравнивают с калорийностью кусочка сала или нескольких долек шоколада. Суп предлагают есть вместо сала или шоколада, но это, конечно, не совсем подходящая альтернатива. Нужно искать другой вариант того же вкуса», — обратил внимание эксперт.