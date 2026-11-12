12 ноября 2026, 16:02

Фото: iStock/Dima Berlin

Сухой воздух в квартире может вызывать дискомфорт, особенно в отопительный сезон. Но прежде чем покупать увлажнитель, стоит проверить показания гигрометра и оценить условия в комнате. Как измерить влажность, когда пригодится прибор и почему избыток влаги тоже опасен? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему воздух дома становится сухим Как понять, что воздух слишком сухой Как измерить влажность в квартире Какая влажность считается комфортной Когда может помочь увлажнитель Как безопасно пользоваться увлажнителем Что еще можно сделать при сухом воздухе

Почему воздух дома становится сухим

Как понять, что воздух слишком сухой

Фото: iStock/Qwart

Как измерить влажность в квартире

Какая влажность считается комфортной

Когда может помочь увлажнитель

Фото: iStock/simpson33

Как безопасно пользоваться увлажнителем

Фото: iStock/microgen

Что еще можно сделать при сухом воздухе