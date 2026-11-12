Сохнут кожа и нос? Как проверить влажность дома и нужен ли вам увлажнитель
Сухой воздух в квартире может вызывать дискомфорт, особенно в отопительный сезон. Но прежде чем покупать увлажнитель, стоит проверить показания гигрометра и оценить условия в комнате. Как измерить влажность, когда пригодится прибор и почему избыток влаги тоже опасен? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему воздух дома становится сухимЗимой с проблемой часто сталкиваются жители отапливаемых квартир. Холодный воздух с улицы содержит мало влаги. После проветривания он нагревается, а его относительная влажность снижается.
Горячие батареи и обогреватели повышают температуру в помещении, но не добавляют воде возможности испаряться. Поэтому при нагреве показатель относительной влажности может упасть. На него влияют и другие условия: размер комнаты, вентиляция, приготовление пищи и даже количество жильцов. При этом ощущение сухости не всегда указывает на низкую влажность. Например, дискомфорт могут усиливать пыль, табачный дым или слишком высокая температура. Чтобы разобраться в ситуации, лучше начать с измерения.
Как понять, что воздух слишком сухойПри низкой влажности человек может замечать сухость кожи, губ, глаз и слизистой носа. Иногда появляется ощущение першения в горле. Деревянная мебель и другие предметы из дерева в таких условиях могут рассыхаться. Однако эти признаки не доказывают, что причина именно в воздухе. Похожие жалобы возникают при аллергии, простуде и других состояниях. Если симптомы сохраняются, усиливаются или мешают повседневной жизни, стоит обратиться к врачу.
Особого внимания требуют выраженная боль, затрудненное дыхание и другие тревожные симптомы. В такой ситуации не следует рассчитывать только на изменение влажности: необходимо обратиться за медицинской помощью.
Как измерить влажность в квартиреДля измерения используют гигрометр. Прибор показывает относительную влажность воздуха в процентах. Некоторые модели одновременно измеряют температуру, а другие входят в состав домашних метеостанций. Поставьте гигрометр в комнате, где хотите проверить условия. Выберите место вдали от батареи, окна, прямых солнечных лучей и увлажнителя. Иначе ближайший источник тепла или влаги может исказить представление о ситуации во всей комнате.
Не спешите с выводами сразу после установки. Дайте прибору время приспособиться к условиям помещения, а затем посмотрите на показания. Полезно проверять их в разное время суток: например, утром и вечером. Результат может меняться после проветривания, готовки или работы отопления. Необязательно покупать сложную модель. Для домашнего контроля подойдет обычный гигрометр, если следовать инструкции производителя и учитывать возможную погрешность.
Какая влажность считается комфортнойАгентство по охране окружающей среды США рекомендует поддерживать влажность в помещении ниже 60%, а по возможности — в пределах 30–50%. Если показатель регулярно опускается ниже 30%, стоит искать причину и подумать о дополнительном увлажнении. При этом важно учитывать не только цифры, но и самочувствие жильцов, температуру и состояние помещения. Слишком высокая влажность тоже создает проблемы. Избыток влаги способствует появлению плесени, особенно на холодных поверхностях и в плохо проветриваемых местах. Если окна постоянно запотевают, а на стенах появляются влажные пятна, не стоит повышать влажность без проверки условий в квартире.
Когда может помочь увлажнительУвлажнитель пригодится, если гигрометр показывает низкую влажность, а другие меры не помогают поддерживать комфорт. Он добавляет влагу в воздух и позволяет контролировать показатель в отдельной комнате.
При выборе обратите внимание на размер помещения, вместимость резервуара и рекомендации производителя. Удобно, если устройство позволяет регулировать интенсивность работы. Но даже при наличии встроенного датчика полезно сверять показания с отдельным гигрометром. Не нужно включать прибор на максимум без контроля. Если влажность приблизилась к верхней границе рекомендуемого диапазона, уменьшите интенсивность или выключите устройство. Вода не должна скапливаться на мебели, стенах и полу рядом с ним. Увлажнитель не заменяет проветривание и не очищает квартиру от всех загрязнений. При этом за самим прибором необходимо регулярно ухаживать.
Как безопасно пользоваться увлажнителемГрязный резервуар может стать источником микроорганизмов. Поэтому каждый день выливайте остатки воды, высушивайте емкость и наполняйте ее заново. Не оставляйте воду в приборе надолго. Регулярно очищайте устройство по инструкции производителя. Агентство по охране окружающей среды США советует чистить переносные увлажнители каждые три дня. Перед уборкой отключайте прибор от сети, а после применения чистящих средств тщательно ополаскивайте резервуар.
Для ультразвуковых моделей особенно важно качество воды. Водопроводная вода содержит минеральные вещества, которые прибор может распространять в виде мелкой пыли. Снизить ее количество поможет дистиллированная или деминерализованная вода. Перед использованием проверьте рекомендации в инструкции. Паровые модели нагревают воду, поэтому требуют осторожности: горячий пар и вода могут вызвать ожог. Не ставьте такой прибор там, где до него может дотянуться ребенок.
Что еще можно сделать при сухом воздухеПроверьте температуру в комнате: если дома слишком жарко и есть возможность регулировать отопление, попробуйте уменьшить нагрев. Затем снова посмотрите на гигрометр. Изменение температуры может повлиять на относительную влажность. Продолжайте проветривать квартиру, даже если зимой после открытия окна показатель временно снижается. Свежий воздух важен для помещения, а при необходимости недостаток влаги можно восполнить увлажнителем.
Не стоит бесконтрольно повышать влажность с помощью мокрых полотенец или емкостей с водой у батареи. Следите за показаниями прибора и состоянием поверхностей: цель не в том, чтобы сделать воздух максимально влажным, а в том, чтобы поддерживать комфортные условия без сырости.