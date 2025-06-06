Нумеролог раскрыл, почему Алексей Воробьев может развестись с Аидой Гарифуллиной
Нумеролог Зак: Воробьев может развестись с женой из-за схожести характеров
В обществе активно обсуждают новый статус певца Алексея Воробьева, который недавно раскрыл, что находится в браке. Избранницей артиста стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина.
Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» проанализировал даты рождения Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной и поделился анализом их совместимости.
«По своему потенциалу Алексей и Аида похожи друг на друга. У обоих больше выражены лидерские качества, у обоих стремление к честным отношениям и у обоих любовь к бытовому комфорту. В таких парах люди часто сходятся, потому что видят в партнёре родственную душу. Но, к сожалению, у таких людей не только положительные, но и отрицательные качества схожи. А когда в партнёре видишь отражение своих негативных черт характера, это ещё сильнее раздражает и может стать первым камнем преткновения в их отношениях», — сказал таролог.
По его словам, Алексею и Аиде нужен партнер для комфортной жизни, для опоры, но проблема в том, что ни один из них не может достаточно прочно «стоять на земле» без поддержки со стороны.
«Вероятнее всего, каждый из них будет рассчитывать на свою вторую половинку и станет от нее требовать больше, чем давать», — добавил Зак.
Он подчеркнул, что супруги — удачливые люди, но люди с таким потенциалом часто вступают в брак несколько раз за жизнь.
«Это связано с тем, что они, стремясь к счастью, спокойно выходят из отношений, которые себя исчерпали. Такие пары часто расстаются спокойно, без скандалов. Для комфортной совместной жизни каждому из них требуется личное пространство. Если они будут слишком часто сталкиваться в быту друг с другом, это тоже может стать причиной для частых ссор», — поделился нумеролог.
Борис Зак уточнил, что перечисленные факторы не обязательно означают плохой союз, но их нужно учитывать, чтобы минимизировать возможные проблемы в браке.