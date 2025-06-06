Нумеролог раскрыл, почему Алексей Воробьев может развестись с Аидой Гарифуллиной

06 июня 2025, 13:03

Нумеролог Зак: Воробьев может развестись с женой из-за схожести характеров

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости/автор: Екатерина Чеснокова)

В обществе активно обсуждают новый статус певца Алексея Воробьева, который недавно раскрыл, что находится в браке. Избранницей артиста стала 36-летняя оперная певица Аида Гарифуллина.





Таролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» проанализировал даты рождения Алексея Воробьева и Аиды Гарифуллиной и поделился анализом их совместимости.





«По своему потенциалу Алексей и Аида похожи друг на друга. У обоих больше выражены лидерские качества, у обоих стремление к честным отношениям и у обоих любовь к бытовому комфорту. В таких парах люди часто сходятся, потому что видят в партнёре родственную душу. Но, к сожалению, у таких людей не только положительные, но и отрицательные качества схожи. А когда в партнёре видишь отражение своих негативных черт характера, это ещё сильнее раздражает и может стать первым камнем преткновения в их отношениях», — сказал таролог.

«Вероятнее всего, каждый из них будет рассчитывать на свою вторую половинку и станет от нее требовать больше, чем давать», — добавил Зак.

«Это связано с тем, что они, стремясь к счастью, спокойно выходят из отношений, которые себя исчерпали. Такие пары часто расстаются спокойно, без скандалов. Для комфортной совместной жизни каждому из них требуется личное пространство. Если они будут слишком часто сталкиваться в быту друг с другом, это тоже может стать причиной для частых ссор», — поделился нумеролог.