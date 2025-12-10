Сойкин день 11 декабря: почему лучше не выходить из дома и не давать деньги в долг, народные приметы
11 декабря православные вспоминают епископа Феодора Симоновского. Он был духовником Дмитрия Донского и основал Симоновский монастырь в Подмосковье. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Феодор Симоновский, племянник и ученик преподобного Сергия Радонежского, оставил заметный след в духовной и культурной жизни Руси XIV века. Он родился в 1339 году и в 12 лет попал на воспитание к своему знаменитому дяде в Троицкий монастырь. Там его постригли в монахи и дали имя Феодор. Под руководством Сергия он изучал богослужебные тексты, языки и даже иконопись. Вскоре стал священником. Его желание создать свой монастырь поддержал дядя, который увидел в нем талантливого организатора.
Святой выбрал для обители место на берегу Москвы-реки — Симоново. Сергий одобрил выбор. Здесь он построил церковь в честь Рождества Богородицы. После Куликовской битвы в 1380 году в ней похоронили монахов-войнов Александра и Андрея, проявивших храбрость на поле боя. Так появился Симонов монастырь, который стал важным духовным центром Москвы. Феодор стал его игуменом и активно занимался жизнью братии и воспитанием монахов. Среди его учеников были Кирилл Белозерский и Ферапонт Лужецкий, которые тоже оставили свой след в истории русского монашества.
Святитель пользовался доверием князя Дмитрия Донского и выполнял важные задания. В 1381 году он ездил в Киев, чтобы пригласить митрополита Киприана занять Московскую кафедру. В 1383 и 1388 годах он дважды отправлялся в Константинополь по делам Русской церкви, что требовало высокого авторитета. Во время второй поездки его возвели в архиепископы Ростовские. В Ростове святитель основал Рождественский девичий монастырь, который существует до сих пор. Он ушел из жизни 28 ноября 1394 года, а его мощи находятся в Успенском соборе Ростовского кремля и почитаются как святые реликвии.
Традиции дняСойкин день — это один из ярких зимних праздников, который отмечают 11 декабря. В этот день птица становится особенно разговорчивой и, по поверьям, может передать людям важные новости. На Руси её называли вещуньей, считая, что она может дать знак, что ждет впереди. Если кто-то увидит сойку, это считается удачей. А если услышит ее пение — это к исполнению желаний или хорошим новостям. Если подлетит к дому, сядет на подоконник и начнет щебетать, это воспринимается как предвестие благополучия.
В этот день люди также гадали, стараясь заглянуть в будущее. Один из популярных обрядов — «проверка» на успех. Они бросали в сугроб горсть монет и вытягивали их по одной. Если первой попадалась крупная монета, год обещал удачу и прибыль. А если мелкая — лучше быть осторожнее с деньгами. Крестьяне прислушивались к звукам воды из колодца. Если слышались всплески или перезвон, это предвещало денежные поступления. Полная тишина говорила о бедности.
Хозяйки готовили сладких птичек из теста. Считалось, что такие угощения привлекают счастье и защищают семью. Еще одно важное правило праздника — слушать советы старших. В этот день мудрость опытных людей могла помочь найти правильное решение в сложной ситуации.
Народные запретыНаши предки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не потерять удачу в делах и личной жизни. В этот день важно избегать грубости, ссор и недобрых слов. Эмоциональные всплески могут нарушить гармонию в семье.
Вот что нельзя делать 11 декабря:
- Не стоит брать или давать деньги в долг. С ними можно «отдать» и свою удачу;
- Не выходите с распущенными волосами. Незамужним это может помешать встретить хорошего жениха, а замужним — вызвать ревность и беспокойство;
- Не показывайте пальцем на сойку. Эта птица может обидеться и забрать ваше благополучие;
- Не давайте нищим мелкие монеты. Скупость в этот день может лишить вас достатка;
- Лучше не выходить из дома во время снегопада. Это может «затоптать» вашу удачную судьбу.
Кроме того, 11 декабря совпадает с Рождественским постом. Это накладывает дополнительные ограничения: нельзя есть мясные и молочные продукты, устраивать шумные застолья или увлекаться излишествами.
ПриметыВ Сойкин день наши предки внимательно следили за природой, чтобы предсказать, что нас ждет в ближайшие месяцы.
Вот несколько народных примет, которые они использовали:
- Если в лесу много снега, это значит, что год будет урожайным;
- Если вдруг потеплело, готовьтесь к морозам, которые скоро придут;
- Если зола в печи быстро гаснет, ждите оттепели;
- Сухой и морозный день предвещает жаркое и засушливое лето;
- Если снегопад произошел в ночь с 10 на 11 декабря, это значит, что снежный покров задержится надолго, а дневной снег быстро растает.
Эти простые наблюдения помогали людям лучше понимать погоду и готовиться к будущему.