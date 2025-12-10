10 декабря 2025, 11:41

11 декабря православные вспоминают епископа Феодора Симоновского. Он был духовником Дмитрия Донского и основал Симоновский монастырь в Подмосковье. О традициях, запретах и народных приметах этого зимнего дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Не стоит брать или давать деньги в долг. С ними можно «отдать» и свою удачу;

Не выходите с распущенными волосами. Незамужним это может помешать встретить хорошего жениха, а замужним — вызвать ревность и беспокойство;

Не показывайте пальцем на сойку. Эта птица может обидеться и забрать ваше благополучие;

Не давайте нищим мелкие монеты. Скупость в этот день может лишить вас достатка;

Лучше не выходить из дома во время снегопада. Это может «затоптать» вашу удачную судьбу.

Приметы

Вот несколько народных примет, которые они использовали: