В Петроградском районе Петербурга обустроят пешеходную ресторанную улицу
В Санкт-Петербурге в 2026 году завершат ремонт зданий бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя» на Петроградской стороне, где также создадут общественное пространство с ресторанной пешеходной улицей, апартаментами и коворкингом.
Ремонтировать здания фабрики начали ещё в 2021 году. Они были построены в 1930‑х годах.
По словам представителя проектно-строительной компании Максима Филиповича, начались работы с большого изучения архивных документов объекта.
«Долгое время территория и объекты бывшей фабрики считались среди инвесторов и застройщиков нерентабельными. Пока в 2021 году не появился новый собственник. И работа началась», — приводит «Петербургский дневник» слова Филиповича.
Здесь появится коворкинг, апартаменты, а бывший трикотажный корпус свяжут пешеходной ресторанной улицей с новым домом, который строят по соседству.
Планируется создать европейский променад с открытыми террасами и кафе. Заведения будут на первых этажах жилого дома, а также в корпусе фабрики.
По данным издания, земельный участок 15 лет стоял заброшенным.