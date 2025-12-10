В Петроградском районе Петербурга обустроят пешеходную ресторанную улицу

10 декабря 2025, 12:24

Фото: iStock/Alena Kravchenko

В Санкт-Петербурге в 2026 году завершат ремонт зданий бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя» на Петроградской стороне, где также создадут общественное пространство с ресторанной пешеходной улицей, апартаментами и коворкингом.





Ремонтировать здания фабрики начали ещё в 2021 году. Они были построены в 1930‑х годах.



По словам представителя проектно-строительной компании Максима Филиповича, начались работы с большого изучения архивных документов объекта.





«Долгое время территория и объекты бывшей фабрики считались среди инвесторов и застройщиков нерентабельными. Пока в 2021 году не по­явился новый собственник. И работа началась», — приводит «Петербургский дневник» слова Филиповича.