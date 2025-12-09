Ведущий «Модного приговора» назвал главный тренд уходящего 2025 года

09 декабря 2025, 21:17

Стилист Александр Рогов призвал носить винтаж в своих образах

Фото: Istock/Goran Jakus Photography

Стилист и телеведущий Александр Рогов в своём Telegram-канале подвёл итоги уходящего 2025 года в моде. Он заявил, что этот год чётко обозначил доминирующий тренд — осознанное потребление.





Рогов обратил внимание на то, что многие знаменитости весь год выходили в свет в нарядах из прошлых коллекций. Это касалось как красных дорожек, так и повседневных ситуаций. По мнению стилиста, интеграция винтажных вещей в ежедневный гардероб стала ключевой особенностью сезона.

«Звёзды выбирают винтаж не только на мероприятия, но и интегрируют ретро-находки в свой повседневный гардероб. И вы не отставайте!» — написал Александр, обращаясь к своей аудитории.