Москвичей предупредили о резком похолодании на ближайших выходных
Синоптик Позднякова: В выходные в Москве резко похолодает
В столичном регионе на выходных ожидается резкое похолодание. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, тёплая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели, однако к выходным резко похолодает.
«В субботу и воскресенье в Москве ожидается морозная погода с отрицательной температурой воздуха. В дневные часы столбик термометра может опуститься до -7 °С, а в ночные часы — до 11 °С ниже нуля», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».
В разговоре с RT синоптик уточнила, что выпавший в ночь на среду в Москве снег начнёт сходить уже в ближайшие сутки.
«В Москве выпало порядка 1—2 см снега. Температура уже сегодня вечером повысится до +2 °С. И в ближайшие сутки у нас ожидаются осадки в виде моросящего дождя. Поэтому, скорее всего, это небольшое количество снега уйдёт», — уточнила Позднякова.
Она добавила, что в ночь на четверг температура будет около 0 °С, а днём потеплеет до +1...+3 °С. В пятницу ночью ожидается 0...+2 °С, а днём — +2...+4 °С.
Следующий небольшой снег в столичном регионе выпадет в выходные, заключила эксперт.