Москвичей предупредили о резком похолодании на ближайших выходных

10 декабря 2025, 11:07

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве резко похолодает

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В столичном регионе на выходных ожидается резкое похолодание. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, тёплая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели, однако к выходным резко похолодает.





«В субботу и воскресенье в Москве ожидается морозная погода с отрицательной температурой воздуха. В дневные часы столбик термометра может опуститься до -7 °С, а в ночные часы — до 11 °С ниже нуля», — рассказала Позднякова «Вечерней Москве».

«В Москве выпало порядка 1—2 см снега. Температура уже сегодня вечером повысится до +2 °С. И в ближайшие сутки у нас ожидаются осадки в виде моросящего дождя. Поэтому, скорее всего, это небольшое количество снега уйдёт», — уточнила Позднякова.