Юрист напомнил о штрафах за сбор березового сока

23 марта 2026, 18:35

Юрист Русяев: за сбор березового сока в черте города грозит штраф

За сбор березового сока в городе или на особо охраняемых природных территориях россиянам грозит штраф. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.





Согласно лесному кодексу РФ, гражданам можно свободно и безвозмездно собирать пищевые лесные ресурсы, в том числе и березовый сок. Однако делать это разрешено не везде, отметил эксперт.





«Прежде всего, надо понимать, что нельзя собирать сок в самой столице на озелененных территориях. Подсочка березы в таких местах расценивается как повреждение зеленых насаждений, а за это по статье 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 3,5 тысячи до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических — 300 тысяч рублей», — уточнил Русяев в разговоре с Москвой 24.