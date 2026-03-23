Юрист напомнил о штрафах за сбор березового сока

Юрист Русяев: за сбор березового сока в черте города грозит штраф
За сбор березового сока в городе или на особо охраняемых природных территориях россиянам грозит штраф. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.
Согласно лесному кодексу РФ, гражданам можно свободно и безвозмездно собирать пищевые лесные ресурсы, в том числе и березовый сок. Однако делать это разрешено не везде, отметил эксперт.
«Прежде всего, надо понимать, что нельзя собирать сок в самой столице на озелененных территориях. Подсочка березы в таких местах расценивается как повреждение зеленых насаждений, а за это по статье 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Для граждан он составит от 3,5 тысячи до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических — 300 тысяч рублей», — уточнил Русяев в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что березовый сок категорически запрещено собирать на особо охраняемых природных территориях. За это гражданам придется заплатить штраф в размере до четырех тысяч рублей, а должностным — до 20 тысяч рублей.
Русяев подчеркнул, что собирать березовый сок в Подмосковье можно только с тех деревьев, диаметр которых на высоте 1,4 метра составляет не менее 20 сантиметров. А по завершении процедуры необходимо закрыть отверстия деревянной пробкой и замазать садовой замазкой или глиной с известью.