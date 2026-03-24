Провайдер получил штраф за допуск пользователей к серверам YouTube в Петербурге
Мировой судья оштрафовала провайдера на 250 тысяч рублей за нарушение требований закона «О связи». Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своём Telegram-канале.
По данным суда, 7 декабря 2025 года провайдер не обеспечил пропуск трафика на присоединённую сеть связи через технические средства противодействия угрозам, установленные на его сети. В ходе мониторинга, который Центр управления сетью связи общего пользования проводил с помощью системы «Ревизор», зафиксировали доступность видеохостинга YouTube при отсутствии сессий на технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ).
Факт прохождения трафика в обход ТСПУ также подтвердил представитель Роскомнадзора. При назначении наказания суд учёл принципы справедливости и соразмерности и снизил штраф ниже низшего предела, однако не менее чем до половины минимального размера санкции.
