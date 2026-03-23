На юге Подмосковья оштрафовали двух нелегальных возчиков стройотходов

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двух водителей, нелегально перевозивших строительный мусор, задержали полицейские в южной части Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.



Одного нарушителя остановили в Подольске, а второго — на 24-м километре Каширского шоссе.

«У обоих возчиков не было ни разрешительных документов, ни электронного талона», — отметил глава минэкологии региона Виталий Мосин.
На водителей составили протоколы об административном правонарушении и оштрафовали.

В министерстве добавили, что всего в Московской области с начала года вынесли 132 постановления по фактам незаконной перевозки строительных отходов. Общая сумма штрафов составила более восьми миллионов рублей.
Лев Каштанов

