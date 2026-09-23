«Соль и животный белок»: Врач рассказал, как жить с поликистозом почек

23 сентября 2026, 14:37

Врач Малхасян: при поликистозе почек нужно ограничить соль в рационе

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Можно ли замедлить поликистоз почек с помощью диеты? Что действительно вредно, а что оказалось неопасным?





Врач, уролог-онколог Виген Малхасян в беседе с «Радио 1» рассказал о питании, давлении и лекарствах, которых стоит избегать.





«При поликистозе страдает функция почек. И вся диета, ограничения по пищевым привычкам, по рациону укладываются в рамки тех правил и рекомендаций, которые мы назначаем пациентам с нарушающейся функцией почки», — пояснил эксперт.

«Поликистоз — это заболевание, которое идёт бок о бок с артериальной гипертензией. Повышенное давление встречается у 50–75% этих пациентов. По сути, это в два раза чаще, чем в общей популяции. И этим пациентам можно рекомендовать ограничить поваренную, пищевую соль, поскольку мы знаем, что это тот продукт, который не очень хорош для поддержания нормальных цифр артериального давления», — сказал Малхасян.

«Пациентам нужно внимательно и осторожно относиться к препаратам и во всем советоваться с лечащим врачом. Людям с уже сниженной функцией почек рекомендуется ограничение животного белка», — предупредил собеседник.