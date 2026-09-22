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«Работает мозг»: Врач раскрыл неожиданную пользу кофе

Врач Лишин: кофе улучшает работу мозга и защищает от деменции
Фото: Istock/manbo-photo

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал о пользе и вреде кофе.



В беседе с RT специалист сообщил: последние исследования показывают, что напиток бодрости полезен для мозга.

«То есть у людей, которые пьют кофе, в лучшей степени работает мозг. Это профилактика Альцгеймера, деменции. Также для печени есть тоже позитивный момент влияния кофе, так как кофе хорошо влияет на клетки печени и имеет очищающее свойство», — заявил врач.
Однако, по словам Лишина, бодрящий напиток может иметь и негативный эффект: питьё поднимает давление, плохо влияет на сосуды и ЖКТ. Кроме того, он даёт мочегонный эффект и при чрезмерном употреблении может спровоцировать реакцию мочевыделительной системы.

Помимо этого, эксперт перечислил симптомы, которые должны насторожить: ярко выраженная тревога, сильное сердцебиение, проблемы со сном.
Ольга Щелокова

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