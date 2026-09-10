«Соленья в тамбуре»: Россиян предупредили, за что дачникам грозят штрафы
Осень — сезон заготовок и закруток на зиму. Казалось бы, что может быть безобиднее этого? Однако за привычными действиями нередко скрываются правовые нюансы, способные превратить обычное занятие в предмет разбирательства.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» объяснил, что приготовление солений само по себе не влечет никакой ответственности. Однако ситуация кардинально меняется, если гражданин решает не только употребить заготовки в пищу, но и извлечь из них коммерческую выгоду или использовать для их хранения места общего пользования.
По словам эксперта, первый риск связан с реализацией солений в неположенных местах. Продажа у метро или на стихийных рынках квалифицируется как несанкционированная торговля.
«До 5000 рублей может составлять штраф за несанкционированную торговлю. Если данная торговля носит системный характер, то есть у вас не одно постановление, а несколько, то в этом случае еще могут быть изъяты средства, собственно, ваши заготовки, то есть то, что человек продает», — пояснил он.
Адвокат подчеркнул, что суды в таких делах обычно встают на сторону «блюстителей закона». Особую активность проявляют подразделения транспортной безопасности, которые дежурят возле транспортных узлов.
«В этом случае человек достаточно легко может быть привлечен к ответственности и недолго простоит на своем месте», — предупредил эксперт.
Вторая проблема, по мнению эксперта, касается хранения заготовок на зиму. Граждане часто используют для этих целей тамбуры, подвалы или места для входов в подъезды. Мельников акцентировал внимание на том, что такие действия нарушают права соседей и правила пожарной безопасности.
«Если эти места могут быть использованы для эвакуации граждан, если будут соответствующие жалобы соседей, либо управляющей компании, то вас могут привлечь также за непосредственно незаконное использование данного пространства. В этом случае применяется статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил пожарной безопасности) от 5 до 15 тысяч рублей», — сообщил Мельников.
Он отметил, что просто так пожарный инспектор с проверками тамбуров не ходит. Инициатором разбирательства обычно становятся бдительные соседи или управляющая компания.