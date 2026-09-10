«Соленья в тамбуре»: Россиян предупредили, за что дачникам грозят штрафы

10 сентября 2026, 11:30

Адвокат Мельников: штрафы за соленья могут быть из-за их хранения в тамбуре

Фото: IStock/Elena Dmitrieva

Осень — сезон заготовок и закруток на зиму. Казалось бы, что может быть безобиднее этого? Однако за привычными действиями нередко скрываются правовые нюансы, способные превратить обычное занятие в предмет разбирательства.





Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с «Радио 1» объяснил, что приготовление солений само по себе не влечет никакой ответственности. Однако ситуация кардинально меняется, если гражданин решает не только употребить заготовки в пищу, но и извлечь из них коммерческую выгоду или использовать для их хранения места общего пользования.



По словам эксперта, первый риск связан с реализацией солений в неположенных местах. Продажа у метро или на стихийных рынках квалифицируется как несанкционированная торговля.





«До 5000 рублей может составлять штраф за несанкционированную торговлю. Если данная торговля носит системный характер, то есть у вас не одно постановление, а несколько, то в этом случае еще могут быть изъяты средства, собственно, ваши заготовки, то есть то, что человек продает», — пояснил он.

«В этом случае человек достаточно легко может быть привлечен к ответственности и недолго простоит на своем месте», — предупредил эксперт.

«Если эти места могут быть использованы для эвакуации граждан, если будут соответствующие жалобы соседей, либо управляющей компании, то вас могут привлечь также за непосредственно незаконное использование данного пространства. В этом случае применяется статья 20.4 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил пожарной безопасности) от 5 до 15 тысяч рублей», — сообщил Мельников.