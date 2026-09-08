Адвокат Терских призвал не передавать начальству личные переписки
Работник не обязан отправлять руководству скриншоты разговоров из личных мессенджеров, заявил адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских. По его словам, такие требования не имеют законных оснований, если речь не идет о служебных каналах связи.
Тайну сообщений гарантирует статья 23 Конституции России. Ограничения допустимы лишь в предусмотренном законом порядке, как правило — по решению суда. Руководитель не может самостоятельно требовать доступ к личным аккаунтам сотрудников.
Компания вправе проверять переписку в корпоративной почте, рабочих чатах и других сервисах, если их статус закреплен во внутренних правилах организации. Личные страницы в социальных сетях и частные диалоги в этот перечень не входят.
Передача снимков экрана способна затронуть права других участников беседы. В сообщениях часто содержатся личные сведения коллег или их приватные высказывания. Их распространение без согласия владельцев информации может нарушать нормы о защите персональных данных.
Терских в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что согласие на подобную просьбу способно создать нежелательную практику. После этого работодатель может начать регулярно запрашивать личные диалоги, особенно при разногласиях в коллективе.
Спорные рабочие вопросы адвокат предложил фиксировать через служебные записки, корпоративные письма и протоколы встреч. При давлении со стороны начальства сотруднику следует спокойно отказаться от передачи личной переписки, сослаться на конституционное право и предложить использовать официальные документы.
Читайте также: