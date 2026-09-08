Адвокат Терских призвал не передавать начальству личные переписки

08 сентября 2026, 08:01

Фото: iStock/Moon Safari

Работник не обязан отправлять руководству скриншоты разговоров из личных мессенджеров, заявил адвокат, владелец Юридического центра «ТЕРСКИХ» Виктор Терских. По его словам, такие требования не имеют законных оснований, если речь не идет о служебных каналах связи.