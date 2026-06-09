Достижения.рф

«Солнце не щадит никого»: Косметолог составила летнюю памятку по ухожу за кожей для всей семьи

Косметолог Разбежкина: мужчинам, женщинам и детям нужен SPF-крем
Фото: iStock/M-Production

Когда речь заходит о солнцезащитных кремах, мужчины обычно отмахиваются: «Я не девушка, чтобы мазаться». Женщины наносят SPF только себе, забывая про мужа и ребенка. Это опасная ошибка.



Врач-дерматовенролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» пояснила, что кожа мужчин, несмотря на то, что толще и жирнее, так же уязвима перед UVA-лучами.

«Тут уже идёт речь не о сохранении красоты и молодости, потому что мужчины меньше об этом задумываются, а о защите от солнечных ожогов. Мужская привычка игнорировать головные уборы и кремы приводит к риску меланомы и раннему старению кожи лица. Берите универсальный крем с физическим фактором защиты: диоксид титана, оксид цинка. Они более надёжны, хоть и оставляют белесый налет», — сказала она.

По словам эксперта, детская кожа — гораздо нежнее взрослой, а её защитные механизмы еще не сформированы.

«Детям тоже нужен SPF-крем, потому что они на солнце могут получить солнечный ожог первой степени (а иногда и второй). Это сохранение здоровья кожи ребёнка. Детский SPF должен быть только с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана), так как химические компоненты могут вызывать аллергию и раздражение», — предупредила косметолог.

Разбежкина также составила памятку для всей семьи на лето:
  • Женщинам: не забывать про уши и зону декольте;
  • Мужчинам: наносить крем на лысину (если есть) и шею;
  • Детям: SPF 50 обязательно каждые 2 часа на пляже.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0