«Солнце не щадит никого»: Косметолог составила летнюю памятку по ухожу за кожей для всей семьи

09 июня 2026, 16:04

Косметолог Разбежкина: мужчинам, женщинам и детям нужен SPF-крем

Фото: iStock/M-Production

Когда речь заходит о солнцезащитных кремах, мужчины обычно отмахиваются: «Я не девушка, чтобы мазаться». Женщины наносят SPF только себе, забывая про мужа и ребенка. Это опасная ошибка.





Врач-дерматовенролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» пояснила, что кожа мужчин, несмотря на то, что толще и жирнее, так же уязвима перед UVA-лучами.





«Тут уже идёт речь не о сохранении красоты и молодости, потому что мужчины меньше об этом задумываются, а о защите от солнечных ожогов. Мужская привычка игнорировать головные уборы и кремы приводит к риску меланомы и раннему старению кожи лица. Берите универсальный крем с физическим фактором защиты: диоксид титана, оксид цинка. Они более надёжны, хоть и оставляют белесый налет», — сказала она.

«Детям тоже нужен SPF-крем, потому что они на солнце могут получить солнечный ожог первой степени (а иногда и второй). Это сохранение здоровья кожи ребёнка. Детский SPF должен быть только с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана), так как химические компоненты могут вызывать аллергию и раздражение», — предупредила косметолог.