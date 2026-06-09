«Солнце не щадит никого»: Косметолог составила летнюю памятку по ухожу за кожей для всей семьи
Косметолог Разбежкина: мужчинам, женщинам и детям нужен SPF-крем
Когда речь заходит о солнцезащитных кремах, мужчины обычно отмахиваются: «Я не девушка, чтобы мазаться». Женщины наносят SPF только себе, забывая про мужа и ребенка. Это опасная ошибка.
Врач-дерматовенролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» пояснила, что кожа мужчин, несмотря на то, что толще и жирнее, так же уязвима перед UVA-лучами.
«Тут уже идёт речь не о сохранении красоты и молодости, потому что мужчины меньше об этом задумываются, а о защите от солнечных ожогов. Мужская привычка игнорировать головные уборы и кремы приводит к риску меланомы и раннему старению кожи лица. Берите универсальный крем с физическим фактором защиты: диоксид титана, оксид цинка. Они более надёжны, хоть и оставляют белесый налет», — сказала она.
По словам эксперта, детская кожа — гораздо нежнее взрослой, а её защитные механизмы еще не сформированы.
«Детям тоже нужен SPF-крем, потому что они на солнце могут получить солнечный ожог первой степени (а иногда и второй). Это сохранение здоровья кожи ребёнка. Детский SPF должен быть только с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана), так как химические компоненты могут вызывать аллергию и раздражение», — предупредила косметолог.
Разбежкина также составила памятку для всей семьи на лето:
- Женщинам: не забывать про уши и зону декольте;
- Мужчинам: наносить крем на лысину (если есть) и шею;
- Детям: SPF 50 обязательно каждые 2 часа на пляже.