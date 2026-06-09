«Уничтожен коллаген»: Косметолог назвала главную ошибку в уходе за кожей летом

09 июня 2026, 14:20

Косметолог Разбежкина: летом наносить SPF-крем необходимо

Фото: iStock/nensuria

Многие искренне верят: если не лежать на пляже часами, а только дойти до метро и обратно, солнцезащитный крем не нужен. Однако специалисты утверждают, что эта привычка разрушает коллаген.





Врач-дерматовенеролог, косметолог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что наносить SPF-крем перед выходом из дома для многих до сих пор неочевидный ритуал.





«Мы привыкли думать, что морщины — это про возраст. На самом деле главный враг кожи — солнце. Первое, что старит кожу — это фото- и хроностарение. Хроностарение — под воздействием времени, а фотостарение — увядание кожи под воздействием солнечных лучей, которые напрямую разрушают коллагеновые и эластиновые структуры», — объяснила она.

«Главный секрет, о котором молчат этикетки: цифра на тюбике означает не процент защиты, а время. SPF — это не степень защиты, это то время, через которое крем нужно обновлять. Это своеобразный коэффициент. Если SPF 10 — кожа покраснеет через полтора часа, если SPF 50 — вы можете ходить целый день. Это значит, что SPF 15 в офисе допустим, но только если вы сидите далеко от окна. А для реальной прогулки лучше брать 30 или 50», — уточнила врач.

«Физические факторы (диоксид титана, оксид цинка) работают сразу после нанесения. Они более надёжны, подходят для чувствительной и проблемной кожи. А химические нужно наносить за 30 минут до выхода, но они позволяют сделать лёгкую текстуру, не видны на коже. В обычной жизни однократного нанесения утром под макияж будет достаточно. Но если вы купаетесь, вытираетесь полотенцем — нужно обновлять после выхода из воды», — поделилась косметолог.