«Уничтожен коллаген»: Косметолог назвала главную ошибку в уходе за кожей летом
Косметолог Разбежкина: летом наносить SPF-крем необходимо
Многие искренне верят: если не лежать на пляже часами, а только дойти до метро и обратно, солнцезащитный крем не нужен. Однако специалисты утверждают, что эта привычка разрушает коллаген.
Врач-дерматовенеролог, косметолог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что наносить SPF-крем перед выходом из дома для многих до сих пор неочевидный ритуал.
«Мы привыкли думать, что морщины — это про возраст. На самом деле главный враг кожи — солнце. Первое, что старит кожу — это фото- и хроностарение. Хроностарение — под воздействием времени, а фотостарение — увядание кожи под воздействием солнечных лучей, которые напрямую разрушают коллагеновые и эластиновые структуры», — объяснила она.
По словам эксперта, если вы не пользуетесь защитой, можно забыть про дорогой ночной крем — он не поможет, когда коллаген уничтожен извне.
«Главный секрет, о котором молчат этикетки: цифра на тюбике означает не процент защиты, а время. SPF — это не степень защиты, это то время, через которое крем нужно обновлять. Это своеобразный коэффициент. Если SPF 10 — кожа покраснеет через полтора часа, если SPF 50 — вы можете ходить целый день. Это значит, что SPF 15 в офисе допустим, но только если вы сидите далеко от окна. А для реальной прогулки лучше брать 30 или 50», — уточнила врач.
Разбежкина отметила, что выбор крема зависит от терпимости к «белому налету».
«Физические факторы (диоксид титана, оксид цинка) работают сразу после нанесения. Они более надёжны, подходят для чувствительной и проблемной кожи. А химические нужно наносить за 30 минут до выхода, но они позволяют сделать лёгкую текстуру, не видны на коже. В обычной жизни однократного нанесения утром под макияж будет достаточно. Но если вы купаетесь, вытираетесь полотенцем — нужно обновлять после выхода из воды», — поделилась косметолог.