Россиянка организовала подпольную косметологическую клинику на вилле в Пхукете
В Таиланде россиянка организовала подпольную косметологию на вилле. Об этом пишет Baza.
Правоохранительные органы провели операцию под кодовым названием Moscow Devil Filler. Сотрудники силовых структур ворвались на виллу, расположенную на Пхукете, в момент, когда клиентка находилась на кушетке во время процедуры. В помещении были обнаружены препараты и инструменты для инъекций: полиция изъяла более десяти флаконов ботулотоксина, лидокаина, коллагена и гиалуроновой кислоты, а также шприцы и иглы. Общая стоимость изъятых материалов превысила 1,3 миллиона рублей.
Организатором незаконного бизнеса оказалась 45-летняя жительница Москвы, проживающая в Таиланде с 2018 года. Женщину задержали и доставили в полицейский участок, где ей предъявлены обвинения в незаконной косметологической практике, контрабанде лекарственных средств и использовании незарегистрированных препаратов. Россиянка отрицает свою причастность к совершённому.
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