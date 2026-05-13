Лжекосметолог изуродовал лицо россиянки, а судмедэксперты «похоронили» её
Жительница Уфы Аделина пострадала от лжекосметолога, а затем судмедэксперты «убили» её в документах. Как сообщает Telegram-канал Baza, о своей «смерти» девушка узнала из материалов уголовного дела.
В прошлом году Аделина обратилась к блогеру-косметологу за уколом ботокса в межбровье. Мастер без согласия клиентки ввела полимолочную кислоту, которую нельзя использовать в этой зоне. В итоге у россиянки остался шрам и появились постоянные головные боли.
Аделина добилась возбуждения уголовного дела. Следователь назначил экспертизу для определения тяжести вреда. Судмедэксперты заявили, что проведут её только через 3–4 месяца. Но больше пострадавшую возмутило другое: в бумагах она значилась как «умершее лицо».
Следователь назвал это технической ошибкой. Но девушка теперь сомневается в профессионализме экспертов, которые не отличили живого человека от мёртвого или не прочитали свои же документы.
