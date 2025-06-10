Россиянам назвали оптимальные для сна позы

10 июня 2025, 14:06

Сомнолог Кудимов: Оптимальной позы для сна не существует

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Оптимальной позы для сна не существует, а организм во сне самостоятельно находит наиболее комфортное для себя положение. Об этом рассказал член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.







«У нас есть разные стадии сна. В глубокой стадии — максимальное мышечное расслабление. Мы лежим, позу не меняем. Потом, обычно где-то часа через полтора, мы выходим в поверхностный сон, тонус мышц повышается, и мы можем переворачиваться с боку на бок», — отметил Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Главное правило: телефон должен всегда быть не на уровне глаз, но и не под грудью, а где-то посередине. В положении сидя и стоя наклон шеи должен быть не более 7–10 градусов, а лежа — не более 15–20 градусов. Если вы сидите, то телефон лучше поставить на стол или подставку», — рассказал эксперт.