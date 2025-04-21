Психолог рассказал, как навсегда избавиться от панических атак

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Для того чтобы избавиться от панических атак, нужно проработать их первопричину, а не бороться с симптомами. Об этом заявил психолог высшей категории, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
В беседе с RuNews24.ru он для наглядности сравнил панические атаки с головными болями. Если пить каждый день обезболивающие таблетки, то мигрень никуда не уйдет. Для избавления от проблемы нужно определить ее причину.
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«Устранив их, он навсегда избавляется от головной боли. Так и с паническими атаками. Можно каждый день до конца своих дней пить таблетки и временно снимать панические атаки, а можно найти причины», — поделился психолог.Лунюшин отметил, что самые распространенные причины панических атак — психологические. Потому важно проработать их со специалистом.
«Например, человек постоянно находится в каком-то стрессе. Из моего опыта: женщина боялась ходить по коридору, потому что она громко топала, а соседи постоянно приходили и устраивали скандал. Из-за этого у нее начались панические атаки. В большинстве случаев, панические атаки начинаются, когда человек постоянно из-за чего-то тревожится», — добавил эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев