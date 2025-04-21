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Психолог рассказал, как навсегда избавиться от панических атак

Психолог Лунюшин: для избавления от панических атак нужно проработать их причину
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Для того чтобы избавиться от панических атак, нужно проработать их первопричину, а не бороться с симптомами. Об этом заявил психолог высшей категории, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.
В беседе с RuNews24.ru он для наглядности сравнил панические атаки с головными болями. Если пить каждый день обезболивающие таблетки, то мигрень никуда не уйдет. Для избавления от проблемы нужно определить ее причину.
«Устранив их, он навсегда избавляется от головной боли. Так и с паническими атаками. Можно каждый день до конца своих дней пить таблетки и временно снимать панические атаки, а можно найти причины», — поделился психолог.
Лунюшин отметил, что самые распространенные причины панических атак — психологические. Потому важно проработать их со специалистом.
«Например, человек постоянно находится в каком-то стрессе. Из моего опыта: женщина боялась ходить по коридору, потому что она громко топала, а соседи постоянно приходили и устраивали скандал. Из-за этого у нее начались панические атаки. В большинстве случаев, панические атаки начинаются, когда человек постоянно из-за чего-то тревожится», — добавил эксперт.
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Врач перечислил привычки, которые ведут к ишемической болезни сердца
Врач Голощапов-Аксенов: ишемическая болезнь сердца развивается бессимптомно
21 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/wildpixel

Ишемическая болезнь сердца часто развивается бессимптомно, и многие узнают о ее наличии только после инфаркта. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов. По его словам, каждый восьмой человек в возрасте от 55 до 75 лет, считающий себя здоровым, на самом деле имеет бессимптомную форму заболевания.
«Вредные привычки, в том числе курение, частое переедание или чрезмерное употребление в пищу сладкой, мучной, жирной, копченой, острой, жареной и соленой пищи, низкая физическая активность и хроническое психоэмоциональное напряжение на фоне депрессий неизбежно приведут к развитию ишемической болезни», — предупредил врач в беседе с «Известиями».
В то же время психиатр, психотерапевт, главврач Biorise Екатерина Сафранович рассказала, дефицит каких микроэлементов может привести к развитию тревожности и депрессии. В разговоре с «Газетой.Ru» она отнесла к ним витамины группы B и витамин D, а также нехватка магния и цинка.
«Чтобы выявить дефициты данных витаминов и минералов, рекомендую обратить внимание на следующие анализы: витамин D — анализ на 25-OH-D3 (оптимальный уровень — 50—80 нг/мл); витамины группы B (витамин B6 — анализ на пиридоксаль-5-фосфат в крови, B9 — фолиевая кислота, B12 — сывороточные тесты); магний — анализ на магний в эритроцитах (более точный, чем сывороточный); цинк — тест на уровень цинка в плазме крови», — поделилась советами врач.
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Эксперт Захарова: группы с пропагандой РПП надо блокировать, как «группы смерти»

Психолог рассказал, как навсегда избавиться от панических атак

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Эксперт Захарова: группы с пропагандой РПП надо блокировать, как «группы смерти»
21 апреля 2025, 11:04

Фото: iStock/Dmitry Ageev

Группы, которые популяризируют расстройства пищевого поведения (РПП) и пропагандируют нездоровую худобу, нужно блокировать точно так же, как печально известные «группы смерти». Об этом заявила психолог-консультант со специализацией в сфере нарушений пищевого поведения Татьяна Захарова. По ее словам, на сегодняшний день дети мечтают избавиться от якобы лишних килограммов уже с начальной школы.
«Подростки, страдающие расстройствами пищевого поведения, испытывают страх, ненависть к себе, отвращение к своему телу, нежелание жить, агрессию, недостаточную внутреннюю ценность. Они чувствуют, будто недостойны помощи, часто боятся непонимания и не рассказывают родителям. Зато они находят понимание в группах, которые культивируют расстройства пищевого поведения», — поделилась эксперт с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь педагог, глава центров «Арт Академия-Академия Отличностей» Марина Май рассказала, со скольких лет нужно начинать заниматься развитием ребенка. В беседе с «Газетой.Ru» педагог пояснила, что приучать малыша к коммуникации с окружающим миром, социализации и познанию нужно с одного года. Именно в этом возрасте, отметила она, ребенок начинает подражать, наблюдать и взаимодействовать, формировать базу для речи.
«Раннее развитие — это своевременный и необходимый для малыша процесс. Ведь в период от одного до трех лет формируется фундамент будущей личности. Закладываются основы уровня интеллекта, эмоционального и социального развития, речи. И следует принимать это как осознанный шаг к созданию полноценной развивающей среды в самый ответственный период жизни человека», — указала эксперт.
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Число операций по трансплантации органов в Москве выросло на 73% за пять лет
21 апреля 2025, 10:18

Фото: istockphoto/Gumpanat

Число операций в одном из сложнейших направлений медицины — трансплантации донорских органов — выросло в Москве на 73% за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, количество таких операций выросло с 427 до 739 в год.
«Данный вид медицинской помощи оказывают НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова (МКНЦ). Отделения трансплантологии оснащены диагностическим и хирургическим оборудованием экспертного класса», — передают argumenti.ru.
Вместе с тем хирурги Сеченовского университета провели пациентке крайне редкую операцию — реконструкцию правой молочной железы и профилактическую мастоэктомию левой с установкой имплантов. Как отмечает «Москва 24», у женщины нашли десмоиды — доброкачественную опухоль, которая может разрастаться до очень серьезных размеров. К тому же у нее были обнаружены наследственные мутации, повышающие рак молочной железы.
«Ситуацию осложняло то, что после хирургического удаления десмоидов из правой молочной железы ее большая часть практически отсутствовала. Перед реконструкцией хирурги установили женщине специальный эспандер для растяжения кожи и восполнения дефицита тканей», — говорится в материале.
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Диетолог раскрыла неожиданную опасность пасхальных куличей
Врач Дегтярева: переедание куличами грозит нагрузкой на печень и поджелудочную
20 апреля 2025, 10:07

Фото: iStock/a-lesa

Пасхальные куличи, приготовленные по традиционным рецептам, содержат много белков, жиров и сахара, потому при переедании создают большую нагрузку на поджелудочную железу и печень. Об этом заявила врач-диетолог Людмила Дегтярева. По ее словам, при выходе из поста следует ограничиться одним яйцом, кусочком кулича и небольшим количеством творожной пасхи.
«Традиционно куличи готовят с добавлением натуральных консервантов вроде меда или взбитых белков. Такие изделия долго сохраняют свежесть, но важно правильно их хранить: избегать попадания влаги и открытых пространств», – добавила эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
В свою очередь протоиерей Александр Ильяшенко рассказал, в какие цвета можно красить яйца на Пасху. В разговоре с «Вечерней Москвой» он пояснил, что есть церковные правила и православные предписания, а есть традиции, не имеющие такого большого значения. По его словам, россияне вольны сами выбирать, в какой цвет они хотят красить яйца на Пасху, запрещенных вариантов нет.
«Обычай красить яйца в красный цвет идет из глубокой древности. По преданию Мария Магдалина сообщила римскому императору Тиберию о воскрешении Христа. Однако он сказал ей, что это невозможно, так же как и то, что покраснеет яйцо. Оно стало красным благодаря молитве Марии Магдалины и милости Божьей. Именно поэтому на Пасху принято красить яйца в красный цвет», — рассказал Ильяшенко.
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#россияне
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Врач объяснил, кому нельзя есть яйца в праздники
Врач Тяжельников порекомендовал отказаться от яиц людям с заболеваниями печени
20 апреля 2025, 06:02

Фото: iStock/darios44

Взрослые здоровые люди могут употреблять несколько яиц в день без вреда для здоровья, но от пасхального угощения стоит отказаться при проблемах с желчным пузырем, печенью, почками или аллергии на куриный белок. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, современные исследования реабилитировали яичные желтки: они не повышают уровень «плохого» холестерина, зато богаты питательными веществами.

«Тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное — соблюдать меру», — уточнил он.
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Однако после строгого поста, где ограничивался животный белок, стоит начинать с 1–2 яиц в день, постепенно возвращаясь к обычному рациону, чтобы избежать проблем с ЖКТ.

Тяжельников также отметил, что безопасными красителями для пасхальных яиц являются натуральные (луковая шелуха, куркума, свекла) и специальные пищевые. Краски, не предназначенные для еды, использовать категорически нельзя.

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