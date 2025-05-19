Кардиолог назвала скрытые симптомы инфаркта

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Инфаркт порой проявляется скрытыми симптомами. Об этом рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Оксана Михайлова.
Специалист рассказала, что сейчас известно о пяти формах атипичной клинической картины инфаркта. Например, абдоминальная форма похожа на расстройства желудочно-кишечного тракта, а астматическая — на заболевание легких.
Самой опасной считается безболевая (немая) форма, при которой не возникает каких-либо специфичных жалоб. Здесь появляются резкая слабость, усталость, потливость, бледность кожи, чувство тревоги. Такая форма чаще встречается у людей с сахарным диабетом и пожилых.
Михайлова призвала при малейшем подозрении на инфаркт немедленно обратиться к врачу.
Тем временем рассказал член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал Общественной Службе Новостей, что поверхностный сон и частые пробуждения указывает на наличие у человека психических расстройств.
По словам специалиста, есть три основных причины бессонницы: нарушение режима сна, тревожное расстройство и депрессия.
При этом он добавил, что здоровый человек не должен вставать в туалет по ночам. В этом случае эксперт посоветовал обратиться к врачу на предмет исключения апноэ во сне, поскольку такое состояние приводит к инсультам, инфарктам и внезапной смерти во сне.
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«Существует и церебральная (мозговая) форма. Она напоминает инсульт или неврологические нарушения, такие как головокружение, общая слабость, нарушение речи или координации движений, тошнота, рвота, спутанность сознания, обморок», — предупредила Михайлова в беседе с «Известиями».При аритмической форме пациент испытывает перебои в работе сердца, общую физическую слабость, предобморочное состояние и головокружение.
Самой опасной считается безболевая (немая) форма, при которой не возникает каких-либо специфичных жалоб. Здесь появляются резкая слабость, усталость, потливость, бледность кожи, чувство тревоги. Такая форма чаще встречается у людей с сахарным диабетом и пожилых.
Михайлова призвала при малейшем подозрении на инфаркт немедленно обратиться к врачу.
Тем временем рассказал член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал Общественной Службе Новостей, что поверхностный сон и частые пробуждения указывает на наличие у человека психических расстройств.
По словам специалиста, есть три основных причины бессонницы: нарушение режима сна, тревожное расстройство и депрессия.
«Устраняется это (бессонница и ночные пробуждения – ред.) в зависимости от причины возникновения. Если это депрессия, то лечим ее. Если это тревожное расстройство, то занимаемся тревогой. Бессонница — это всегда следствие чего-то, поэтому все мероприятия по улучшению качества сна направлены как раз на устранение ее причины», — отметил Кудинов.
При этом он добавил, что здоровый человек не должен вставать в туалет по ночам. В этом случае эксперт посоветовал обратиться к врачу на предмет исключения апноэ во сне, поскольку такое состояние приводит к инсультам, инфарктам и внезапной смерти во сне.
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Элина Позднякова