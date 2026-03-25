«Не отряхнулись от зимы»: Сомнолог назвала причины дневной сонливости в начале весны

25 марта 2026, 17:32

Сомнолог Черкасова: дефицит витамина D может вызывать сонливость весной

Дневная сонливость в период начала весны может быть связана с дефицитом витамина D. Об этом предупредила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.





Она уточнила, что у многих людей в осенне-зимний период может развиваться сезонное аффективное расстройство из-за сокращения светового дня. Дефицит света приводит к большей выработке гормона сна — мелатонина и меньше гормона счастья — серотонина. Из-за этого человек чувствует апатию и постоянно хочет спать. Кроме того, после зимы у многих наблюдается авитаминоз, добавила Черкасова.





«Конечно, у всех после зимы на низком уровне витамин D. Это может быть связано с апатией, сонливостью и прочими характерными симптомами. Так что в целом люди еще не отряхнулись от зимы», — сказала эксперт в разговоре с RT.