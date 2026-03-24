«Панические атаки и сонливость»: сомнолог назвала главные симптомы апноэ

24 марта 2026, 15:03

Сомнолог Царева: апноэ необходимо лечить

Остановки дыхания во сне (апноэ) являются серьезной проблемой, которую необходимо лечить. Об этом предупредила невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.





Эксперт пояснила, что у взрослых людей в норме может быть до пяти остановок дыхания в час, а у детей их не должно быть вовсе. Апноэ бывает двух типов, например при наличии сердечной недостаточности или после инсульта. Кроме того, остановки дыхания могут возникать из-за препятствия в дыхательных путях.





«У детей это аденоиды, миндалины, это может быть на фоне аллергии отечность слизистой. У взрослых тоже могут быть и аденоиды, и миндалины, но у них еще могут быть различные выросты в виде полипов, изменения костной структуры. Это может быть положение языка», — перечислила Царева в разговоре с RT.