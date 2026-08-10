Сон станет крепче, а комнаты уютнее: как подобрать подушки и шторы, чтобы не мучиться от жары, света, пыли и заломов
Подушки и шторы влияют на качество сна, внешний вид комнаты и ежедневный комфорт. Неподходящий наполнитель может вызывать жар, боль в шее или неприятные ощущения у людей с чувствительностью к пыли. Слишком плотные занавески сделают спальню темной, а тонкие не спасут от яркого фонаря за окном. Перед покупкой важно оценить материал, размер, уход, светопроницаемость и особенности здоровья. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как выбрать подушку для снаПодушка должна поддерживать шею и голову в естественном положении. Во время сна позвоночник не должен сильно изгибаться вверх или вниз. Если после пробуждения появляются головная боль, затекшие плечи или дискомфорт в шее, стоит сменить высоту либо наполнитель. Людям, которые спят на спине, чаще подходит средняя по высоте модель. Она заполняет пространство между матрасом и шеей, но не поднимает голову слишком высоко. Сон на боку требует более высокой и плотной подушки. Плечо в этом положении создает заметное расстояние до матраса. Низкий вариант приведет к наклону головы, а утром может появиться напряжение в мышцах.
Тем, кто спит на животе, лучше выбирать тонкие и мягкие изделия. Иногда комфортнее обходиться вовсе без них, но такой вариант подходит не всем. Высокая набивка в этой позе перегружает шейный отдел. При выборе важно учитывать ширину плеч, жесткость матраса и любимую позу. На мягком матрасе тело опускается глубже, поэтому подушка нужна немного ниже. На жесткой поверхности часто требуется вариант повыше. Размер тоже имеет значение. Стандартные подушки 50 на 70 сантиметров подходят большинству взрослых. Квадратные модели 70 на 70 сантиметров удобны для чтения в кровати, однако для сна они могут оказаться слишком большими. Детям нужны специальные изделия по возрасту, а малышам раннего возраста подушки часто не требуются вовсе.
Какие наполнители для подушек бываютСовременные производители используют натуральные и синтетические материалы. У каждого наполнителя есть особенности по упругости, теплу, цене, долговечности и уходу. Пуховые подушки считают очень мягкими, легкими и теплыми. Пух хорошо удерживает воздух, поэтому изделие быстро восстанавливает объем. Такая модель подойдет тем, кто любит ощущение воздушности и не нуждается в жесткой фиксации головы. Чистый пух может показаться слишком мягким, поэтому производители часто смешивают его с пером.
Перо делает изделие плотнее и дешевле. При этом острые кончики иногда могут ощущаться через ткань, особенно если чехол тонкий или наполнитель низкого качества. Со временем перьевая подушка теряет форму, впитывает влагу и нуждается в профессиональной чистке. Ее стоит регулярно взбивать и просушивать. Подушки из пуха и пера подходят не каждому. Аллергию обычно вызывает не сам пух, а пылевые клещи, частицы кожи, плесень и загрязнения внутри старого наполнителя. Однако у некоторых людей встречается реакция именно на компоненты животного происхождения. При астме, аллергическом рините или чувствительной коже пуховые модели лучше покупать с осторожностью. Более безопасным решением станет синтетический наполнитель в плотном защитном чехле.
Холлофайбер относится к популярным искусственным материалам. Он состоит из тонких полиэфирных волокон, скрученных в небольшие пружинки. Такая подушка легкая, упругая и недорогая. Ее легко стирать, она быстро сохнет и редко вызывает аллергию. Главный недостаток — со временем волокна могут сбиваться, особенно при частом использовании и неаккуратной стирке.
Синтепон похож по свойствам, но служит меньше. Он быстрее теряет объем и хуже поддерживает голову. Такой вариант подойдет для дачи, гостевой комнаты или декоративных целей. Для ежедневного сна лучше рассмотреть более устойчивые материалы. Микроволокно часто используют как замену пуху. Оно мягкое, легкое и приятное на ощупь. Производители нередко называют такой наполнитель «искусственным лебяжьим пухом». Подушка подходит людям, которым нравится воздушная текстура, но они не хотят покупать изделия с натуральным пухом. Важно помнить, что слишком мягкая микроволоконная набивка может не дать необходимой поддержки шее.
Латекс получают из сока каучукового дерева или создают искусственным способом. Натуральный материал отличается упругостью, хорошо держит форму и служит много лет. Подушки из латекса часто имеют рельефную поверхность и анатомическую форму. Они подходят тем, кому нужна уверенная поддержка головы. Латекс плохо впитывает влагу, поэтому его не стирают в машинке. Чехол обычно можно снять и постирать отдельно. Пена с эффектом памяти реагирует на тепло тела и постепенно повторяет контуры головы и шеи. Такой материал помогает равномерно распределить нагрузку. Его часто рекомендуют людям с напряжением в плечах и шейном отделе, но выбирать анатомическую подушку лучше после консультации с врачом при хронической боли. Некоторым не нравится ощущение медленного «погружения». Летом пена может казаться теплой, хотя современные модели часто дополняют охлаждающими вставками.
Гречневая лузга отличается жесткостью и выраженным массажным эффектом. Наполнитель хорошо пропускает воздух, не задерживает тепло и позволяет регулировать высоту. Для этого достаточно убрать часть лузги через внутренний чехол. Минусом станет характерный шорох при движении. Такая модель не подойдет тем, кто чутко спит или не любит твердые поверхности. Бамбуковое волокно часто добавляют в смеси с искусственными материалами. Оно делает наполнитель мягким, легким и хорошо регулирующим влажность. Надпись «бамбук» на этикетке не всегда означает полностью натуральное содержимое. Перед покупкой стоит изучить состав. Во многих случаях основную часть занимает полиэстер. Шелковый наполнитель ценят за легкость, гладкость и способность хорошо отводить влагу. Такие изделия подходят людям с чувствительной кожей, но стоят дорого и требуют бережного ухода. Шерстяные подушки хорошо согревают зимой, но их редко выбирают для постоянного сна из-за плотности и сложностей с чисткой.
Какая подушка лучше для аллергикаАллергику стоит выбрать изделие с синтетическим наполнителем, плотным чехлом и возможностью регулярной стирки. Хорошим вариантом станут холлофайбер, качественное микроволокно, полиэфирное волокно или некоторые модели из латекса. Чехол из хлопка с плотным плетением поможет уменьшить контакт с пылью. Подушку желательно стирать так часто, как разрешает производитель. Наволочку следует менять не реже одного раза в неделю. Саму спальню важно регулярно проветривать и проводить влажную уборку. Пылевые клещи любят теплую, влажную среду и активно размножаются в старом текстиле.
Натуральный пух не всегда запрещен людям с аллергией. Качественные модели проходят специальную очистку, а плотный наперник удерживает частицы наполнителя внутри. Однако при подтвержденной реакции на пух, перо или пылевых клещей лучше не рисковать. В таком случае разумнее выбрать гипоаллергенную подушку с синтетическими волокнами. Не стоит верить каждой надписи «гипоаллергенно». Этот термин не гарантирует полное отсутствие индивидуальной реакции. Перед покупкой лучше проверить состав, изучить правила ухода и оценить собственные ощущения от материала.
Как понять, что подушку пора менятьДаже дорогая модель не служит вечно. Если изделие потеряло форму, внутри появились комки, а после взбивания объем быстро исчезает, пришло время обновить спальные принадлежности. Подушку нужно заменить и при появлении стойкого запаха, пятен, следов плесени или повреждений чехла. Синтетические варианты обычно служат от двух до трех лет. Пуховые и перьевые модели при хорошем уходе могут сохранять свойства до пяти лет, но их важно регулярно чистить. Латекс и качественная пена с эффектом памяти часто выдерживают пять-семь лет. Точный срок зависит от частоты использования, веса человека и соблюдения рекомендаций производителя.
Как выбрать шторы для квартирыШторы регулируют количество света, защищают личное пространство и помогают создать настроение в интерьере. Перед покупкой стоит решить, какую задачу они будут выполнять. В спальне чаще важнее затемнение, в гостиной — мягкий рассеянный свет, а на кухне — практичность и простой уход.
Большое значение имеет расположение окон. Южная сторона получает много солнца. Здесь пригодятся плотные портьеры, рулонные шторы, блэкаут или модели на подкладке. В комнате с окнами на север можно использовать легкий тюль, лен, вуаль или полупрозрачные ткани. Они не будут мешать дневному свету.
Нужно учитывать этаж и расстояние до соседних домов. На первом этаже или напротив другого жилого здания жильцам часто нужна защита от посторонних взглядов. Прозрачный тюль днем может скрывать помещение, если на улице светлее, чем внутри. Вечером ситуация меняется: при включенном освещении комната становится хорошо видна снаружи. В таком случае стоит дополнить тюль плотными портьерами, жалюзи или рулонной системой.
Какие шторы пропускают больше светаТюль пропускает больше всего естественного освещения. Его шьют из вуали, органзы, сетки, микровуали и других тонких материалов. Вуаль мягко рассеивает солнечные лучи и делает интерьер спокойнее. Она хорошо драпируется, но может мяться после стирки. Органза выглядит более нарядно. Она бывает матовой, блестящей, гладкой или с рисунком. Ткань держит форму лучше вуали, но на ней могут оставаться заломы. Некоторые разновидности требуют аккуратного отпаривания на низкой температуре.
Сетка и кисея почти не задерживают свет. Они подходят для темных комнат, но плохо защищают от солнца и чужих взглядов. Такие варианты чаще используют как декоративный слой вместе с плотными шторами. Лен пропускает свет в зависимости от плотности плетения. Натуральный материал создает уютную атмосферу и хорошо смотрится в скандинавских, экологичных и дачных интерьерах. При этом лен сильно мнется. Любителям идеально ровных складок лучше обратить внимание на смесовую ткань с добавлением полиэстера.
Хлопковые занавески экологичны и приятны на вид. Они подходят для детской, кухни или спальни. Чистый хлопок способен дать усадку после стирки, поэтому важно соблюдать температурный режим. Он тоже требует глажки, особенно если ткань тонкая и светлая.
Какие шторы лучше защищают от солнцаПлотные портьеры хорошо задерживают свет, но не дают полной темноты. Их шьют из жаккарда, рогожки, бархата, велюра, плотного хлопка и смесовых тканей. Чем темнее и плотнее полотно, тем сильнее оно защищает помещение от ярких лучей. Димаут подходит тем, кому нужно заметно приглушить дневной свет. Материал способен задерживать большую его часть, но в комнате все равно сохранится мягкое освещение. Такие шторы выбирают для гостиной, кабинета и детской.
Блэкаут почти полностью блокирует свет. Его используют в спальнях, домашних кинотеатрах и комнатах, где днем спят дети или люди с ночным графиком работы. Полотно обычно состоит из нескольких слоев. Оно помогает не только затемнить окно, но и частично снизить нагрев комнаты летом. Даже самая плотная ткань не обеспечит абсолютную темноту, если свет проходит по краям карниза. Для максимального эффекта стоит выбрать широкие шторы с запасом по бокам, установить карниз ближе к потолку и добавить рулонную систему на раму. Кассетные рулонные модели с боковыми направляющими особенно хорошо закрывают оконный проем.
Какие шторы не нужно гладитьПрактичнее всего ведут себя шторы из полиэстера и смесовых тканей. После деликатной стирки их можно повесить слегка влажными. Под собственным весом полотно часто расправляется без утюга. Такой вариант удобен для занятых людей, семей с детьми и квартир, где текстиль приходится стирать часто. Блэкаут почти не мнется и обычно не требует глажки. Его достаточно стирать в щадящем режиме, без агрессивного отжима. Горячий утюг может повредить специальное покрытие, поэтому при необходимости лучше использовать отпариватель на безопасной температуре.
Жаккард и качественная рогожка тоже сохраняют форму довольно хорошо. Они выглядят фактурно, поэтому небольшие складки остаются незаметными. Бархат и велюр лучше не гладить обычным утюгом. Ворс может примяться и потерять аккуратный вид. Для таких тканей подходит вертикальный отпариватель. Лен, хлопок и вискоза мнутся сильнее. Их придется гладить или отпаривать после каждой стирки. Смесовые полотна с добавлением синтетических волокон станут компромиссом. Они сохранят внешний вид натуральной ткани, но потребуют меньше усилий в уходе.
Как подобрать длину и ширину шторДлинные шторы от потолка до пола визуально поднимают стены и делают окно выразительнее. Между нижним краем ткани и полом лучше оставить около одного сантиметра. Если полотно лежит на полу, оно выглядит эффектно, но сильнее собирает пыль и усложняет уборку. Для кухни, детской комнаты или пространства рядом с батареей удобнее выбрать укороченные модели. Они могут доходить до подоконника или закрывать его на несколько сантиметров. Такой формат безопаснее, если в доме есть маленькие дети или животные.
Ширина зависит от длины карниза и желаемой пышности складок. Для легкого тюля обычно берут полотно в полтора-два раза шире карниза. Плотным портьерам часто нужен запас в два раза, иначе в закрытом виде они не дадут красивой драпировки и могут пропускать свет по центру. Карниз стоит выбирать шире оконного проема. Тогда в открытом положении занавески не перекроют стекло, и в комнату попадет больше дневного света. Этот прием особенно полезен для небольших помещений.
Что удобнее: рулонные шторы, жалюзи или классические портьерыРулонные шторы крепятся к стене, потолку или прямо к створке окна. Они удобны для кухни, балкона, кабинета и минималистичного интерьера. Такие системы занимают мало места, легко регулируют свет и не мешают открывать окно при правильном монтаже. Ткань можно подобрать от почти прозрачной до плотной блэкаут.
Жалюзи хорошо подходят для помещений, где важно точно направлять световой поток. Горизонтальные модели удобны на кухне и в офисе. Вертикальные варианты зрительно вытягивают комнату вверх. Минус жалюзи заключается в уходе: на ламелях быстро оседает пыль, а очистка занимает время. Классические портьеры создают самый теплый и домашний вид. Они помогают скрыть неровности окна, смягчают акустику и делают комнату уютнее. В спальне удачным решением станет сочетание тюля и плотных штор. Днем можно впустить свет, а ночью закрыть помещение от фонарей и посторонних глаз.
Комбинация рулонной системы и портьер объединяет практичность и декоративность. Рулонная штора отвечает за затемнение, а текстиль завершает интерьер. Такой вариант особенно удобен в спальне и гостиной с солнечными окнами.
Как ухаживать за шторами и подушкамиШторы стоит очищать от пыли до появления заметных загрязнений. Легкий тюль обычно стирают раз в несколько месяцев. Плотные портьеры можно чистить реже, если регулярно проходить по ним насадкой пылесоса на минимальной мощности. Перед стиркой нужно проверить ярлык: некоторые ткани разрешают только химчистку.
Подушки важно проветривать, но не оставлять надолго под прямым солнцем. Ультрафиолет может повредить отдельные виды наполнителей и сделать ткань чехла менее прочной. Съемные наволочки нужно менять регулярно, а защитные чехлы стирать по инструкции. Правильно выбранные подушки помогают высыпаться, а подходящие шторы делают дом спокойнее и удобнее. Для спальни лучше сочетать комфортную по высоте подушку с плотным затемнением. Для гостиной подойдут мягкие светорассеивающие ткани, а для кухни — практичные материалы, которые легко стирать и не нужно долго гладить.