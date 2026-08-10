10 августа 2026, 15:43

Фото: iStock/DragonImages

Подушки и шторы влияют на качество сна, внешний вид комнаты и ежедневный комфорт. Неподходящий наполнитель может вызывать жар, боль в шее или неприятные ощущения у людей с чувствительностью к пыли. Слишком плотные занавески сделают спальню темной, а тонкие не спасут от яркого фонаря за окном. Перед покупкой важно оценить материал, размер, уход, светопроницаемость и особенности здоровья. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как выбрать подушку для сна Какие наполнители для подушек бывают Какая подушка лучше для аллергика Как понять, что подушку пора менять Как выбрать шторы для квартиры Какие шторы пропускают больше света Какие шторы лучше защищают от солнца Какие шторы не нужно гладить Как подобрать длину и ширину штор Что удобнее: рулонные шторы, жалюзи или классические портьеры Как ухаживать за шторами и подушками

Как выбрать подушку для сна

Какие наполнители для подушек бывают

Фото: iStock/DoroO

Какая подушка лучше для аллергика

Как понять, что подушку пора менять

Как выбрать шторы для квартиры

Фото: iStock/FollowTheFlow

Какие шторы пропускают больше света

Какие шторы лучше защищают от солнца

Какие шторы не нужно гладить

Как подобрать длину и ширину штор

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Что удобнее: рулонные шторы, жалюзи или классические портьеры

Как ухаживать за шторами и подушками