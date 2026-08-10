Открыт прием заявок на участие во Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»

10 августа 2026, 12:54

Открыт прием заявок на участие во Всероссийской премии «ШУМ» для журналистов

Фото: iStock/golubovy

Федеральное агентство по делам молодежи информирует о проведении в текущем году Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ».