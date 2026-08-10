Открыт прием заявок на участие во Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ»
Федеральное агентство по делам молодежи информирует о проведении в текущем году Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ».
Премия представляет собой важный федеральный механизм поддержки молодых талантов, которые формируют будущее российских медиа. Ежегодно она собирает лучших журналистов, медиаэкспертов и молодых профессионалов со всей страны. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Правительством Калининградской области.
В этом году премия будет проходить в несколько этапов: прием заявок с 27 мая по 17 августа, заочная оценка работ экспертов с 5 по 20 сентября, народное голосование в социальной сети ВКонтакте с 26 сентября по 17 октября, очный этап с презентацией проектов финалистов в Москве (планируемая дата — 16 октября) и торжественное награждение победителей в октябре 2026 года (планируемая дата — 17 октября).
К участию в десяти основных номинациях премии приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет — авторы и создатели контента, блогеры, журналисты, представители медиацентров, фотографы, режиссеры подкастов и другие представители медиасферы.
Подать заявку на Премию и ознакомиться с программой блог-туров можно на сайте: premiyashum.ru.
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