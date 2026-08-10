Достижения.рф

В Новосибирске не хватает учителей математики и русского языка

Фото: iStock/Kenishirotie

В новосибирских школах в преддверии нового учебного года наблюдается дефицит педагогических кадров. Об этом рассказали в департаменте образования городской администрации.



По данным Om1 Новосибирск, на сегодняшний день в 210 городских школах открыты 748 вакансий, из которых 591 приходится на предметников. Больше всего образовательные организации нуждаются в учителях математики, русского языка и литературы, а также физики, иностранных языков, химии, биологии и начальных классов.

«Мониторинг кадровой потребности проводится ежемесячно. При этом основной прием учителей-предметников традиционно приходится на август — непосредственно перед началом учебного года», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что кадровая ситуация еще изменится до сентября, поскольку в августе будут трудоустраивать молодых специалистов и педагогов, которые переедут из других регионов.
Элина Позднякова

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