В Новосибирске не хватает учителей математики и русского языка

10 августа 2026, 14:13

Фото: iStock/Kenishirotie

В новосибирских школах в преддверии нового учебного года наблюдается дефицит педагогических кадров. Об этом рассказали в департаменте образования городской администрации.





По данным Om1 Новосибирск, на сегодняшний день в 210 городских школах открыты 748 вакансий, из которых 591 приходится на предметников. Больше всего образовательные организации нуждаются в учителях математики, русского языка и литературы, а также физики, иностранных языков, химии, биологии и начальных классов.





«Мониторинг кадровой потребности проводится ежемесячно. При этом основной прием учителей-предметников традиционно приходится на август — непосредственно перед началом учебного года», — уточнили в ведомстве.