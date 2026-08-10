Ортопед Агаше предупредил о риске боли в пятках из-за тонких тапочек
Хирург-ортопед Абхиджит Агаше заявил, что привычка ходить дома босиком или в тапочках с тонкой плоской подошвой способна привести к постоянному дискомфорту в пятках. Особый риск возникает на полу из керамогранита, гранита и мрамора. Об этом сообщает The Times of India.
Врач пояснил, что твердые покрытия почти не гасят нагрузку при ходьбе. Если обувь не поддерживает свод стопы и не смягчает удар, мышцам приходится работать с повышенным напряжением. Постепенно это отражается на состоянии пяток.
Сначала человек ощущает слабую ноющую боль, чаще после отдыха. Во время движения она иногда ненадолго отступает. При отсутствии помощи неприятные ощущения усиливаются и начинают сопровождать почти каждый шаг.
По словам Агаше, внимательнее к выбору домашней обуви стоит относиться пожилым людям и тем, кто имеет лишний вес. Им ортопед рекомендует выбирать модели с амортизирующей подошвой и поддержкой стопы.
Амортизирующая подошва помогает снизить ударную нагрузку на пятку, голеностоп, колени и поясницу при ходьбе. Особенно это важно дома, где твердые полы из плитки, камня или керамогранита практически не поглощают энергию шага. Мягкий промежуточный слой обуви частично берет эту нагрузку на себя. Для домашней обуви не обязательно выбирать очень толстую подошву. Важнее, чтобы она была достаточно упругой: слегка сжималась под весом тела, но не проминалась полностью. Слишком мягкие и бесформенные тапочки могут быть не менее неудобными, поскольку стопа в них остается без стабильной опоры.
Поддержка стопы обычно обеспечивается анатомической стелькой и небольшим углублением под пятку. Такая конструкция помогает удерживать стопу в более естественном положении, уменьшает ее избыточное заваливание внутрь и снижает натяжение подошвенной фасции — плотной ткани, соединяющей пятку с пальцами. Людям с болью в пятках стоит обратить внимание на модели с умеренно приподнятой пяткой и супинатором, поддерживающим продольный свод стопы. При этом обувь не должна давить, натирать или заставлять пальцы сжиматься. Лучше, если носочная часть будет достаточно широкой, а верх — надежно фиксировать стопу.
Подошву необходимо регулярно проверять на износ. Если она стала плоской, перекосилась на одну сторону или утратила упругость, амортизация и поддержка заметно ухудшаются. При стойкой боли, утренней скованности или усилении дискомфорта при нагрузке следует обратиться к ортопеду: иногда обычных тапочек недостаточно и требуются индивидуальные стельки или лечение.
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