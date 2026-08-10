Ортопед Агаше предупредил о риске боли в пятках из-за тонких тапочек

10 августа 2026, 10:59

Фото: iStock/Rabizo

Хирург-ортопед Абхиджит Агаше заявил, что привычка ходить дома босиком или в тапочках с тонкой плоской подошвой способна привести к постоянному дискомфорту в пятках. Особый риск возникает на полу из керамогранита, гранита и мрамора. Об этом сообщает The Times of India.