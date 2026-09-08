Россияне смогут протестировать электронное голосование перед выборами

08 сентября 2026, 12:26

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Проверку системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проведёт в России Центризбирком совместно с Минцифры РФ. Тестирование будет проходить в период с восьми утра 9 сентября до восьми вечера 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.





Принять участие в тестировании смогут все избиратели, зарегистрировавшиеся на ДЭГ до 6 сентября включительно.





«Тренировку организуют для проверки корректной работы системы», — говорится в сообщении.