Россияне смогут протестировать электронное голосование перед выборами
Проверку системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проведёт в России Центризбирком совместно с Минцифры РФ. Тестирование будет проходить в период с восьми утра 9 сентября до восьми вечера 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Принять участие в тестировании смогут все избиратели, зарегистрировавшиеся на ДЭГ до 6 сентября включительно.
«Тренировку организуют для проверки корректной работы системы», — говорится в сообщении.Кроме того, благодаря этой проверке избиратели смогут заранее ознакомится с процедурой голосования в онлайн-режиме.
Для гарантированного доступа к порталу ДЭГ рекомендуется использовать «Яндекс Браузер» или установить российские сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры РФ.