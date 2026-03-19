«Сорвать и выбросить»: Эксперт рассказал, какие первоцветы исчезают из-за любви к красивым букетам

19 марта 2026, 15:50

Защитник природы Самойлов: цветы, сорванные на букет, исчезают навсегда

Аномально теплый март разбудил природу раньше срока: на проталинах уже появились первые цветы. Однако радость от встречи с весной может обернуться крупным штрафом.





Редактор первого издания Красной книги Москвы, эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов в беседе с «Радио 1» рассказал, что на широте Москвы настоящие подснежники не растут, зато здесь активно цветут так называемые эфемероиды и первоцветы.





«Первоцветы — это те растения, которые очень рано начинают цвести. Когда еще на деревьях нет листвы и много солнца, которое им так необходимо. Эфемероиды — это растения, которые тоже очень рано цветут, но живут короткий промежуток времени. Потом цветки отмирают, растение уходит на покой и сохраняется только в клубеньках в почвенном слое», — поделился он.

«Вести себя, оказавшись на природе, нужно внимательно, иначе от природы ничего не останется. Не стоит поддаваться "первобытному желанию" сорвать цветок, ведь чаще всего такие букеты отправляются в мусорку через несколько минут», — подчеркнул эксперт.

«Эти растения могут просто исчезнуть как биологический вид, и вернуть их сюда будет нереально», — резюмировал эксперт.