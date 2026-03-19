«Сорвать и выбросить»: Эксперт рассказал, какие первоцветы исчезают из-за любви к красивым букетам
Защитник природы Самойлов: цветы, сорванные на букет, исчезают навсегда
Аномально теплый март разбудил природу раньше срока: на проталинах уже появились первые цветы. Однако радость от встречи с весной может обернуться крупным штрафом.
Редактор первого издания Красной книги Москвы, эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов в беседе с «Радио 1» рассказал, что на широте Москвы настоящие подснежники не растут, зато здесь активно цветут так называемые эфемероиды и первоцветы.
«Первоцветы — это те растения, которые очень рано начинают цвести. Когда еще на деревьях нет листвы и много солнца, которое им так необходимо. Эфемероиды — это растения, которые тоже очень рано цветут, но живут короткий промежуток времени. Потом цветки отмирают, растение уходит на покой и сохраняется только в клубеньках в почвенном слое», — поделился он.
По словам эксперта, самые распространенные из них, которые пока еще можно встретить — медуница, печеночница благородная (пролеска), хохлатки, ветреница дубравная и лютиковая. Однако даже эти виды под угрозой из-за огромной плотности населения.
«Вести себя, оказавшись на природе, нужно внимательно, иначе от природы ничего не останется. Не стоит поддаваться "первобытному желанию" сорвать цветок, ведь чаще всего такие букеты отправляются в мусорку через несколько минут», — подчеркнул эксперт.
Самойлов отметил, что в зоне риска находятся не только весенние цветы, но и привычные многим ландыши, которые люди продолжают рвать для букетов. Из-за массового сбора они перестали размножаться семенами, что ведет к вырождению вида. А такие растения, как купальница, уже практически исчезли.
«Эти растения могут просто исчезнуть как биологический вид, и вернуть их сюда будет нереально», — резюмировал эксперт.
Напомним, что за сбор и уничтожение растений, занесенных в Красную книгу РФ и Московской области, предусмотрена административная ответственность. Для обычных граждан штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма взыскания может достигать 1 миллиона рублей.