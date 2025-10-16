Фэншуй-эксперт назвала растения, которые могут разрушить брак
Сциндапсус, плющ, монстера и циссус считаются «мужегонами», рассказала «Москве 24» эксперт по фэншуй Олеся Рунова.
По её словам, сциндапсус, известный также как «гуляющий муж», может лишить хозяйку внимания мужчин. Плющ, особенно с тёмной листвой, якобы вытягивает из мужчин энергию и символизирует одиночество. Чем гуще разрастается растение, тем выше риск разлада в семье.
«Также принято считать, что чем гуще листва и лучше разрастается плющ, тем быстрее мужчина оставит дом. В целом такие "захватывающие пространство" растения символизируют одиночество», — отметила Рунова.Монстеру специалист советует не ставить в спальне — крупное растение с ажурными листьями считается «энергетическим вампиром». А циссус, или комнатный виноград, по народным поверьям также относят к растениям, разрушающим отношения.