Фэншуй-эксперт назвала растения, которые могут разрушить брак

16 октября 2025, 09:42

Фото: istockphoto / Daisy-Daisy

Сциндапсус, плющ, монстера и циссус считаются «мужегонами», рассказала «Москве 24» эксперт по фэншуй Олеся Рунова.





По её словам, сциндапсус, известный также как «гуляющий муж», может лишить хозяйку внимания мужчин. Плющ, особенно с тёмной листвой, якобы вытягивает из мужчин энергию и символизирует одиночество. Чем гуще разрастается растение, тем выше риск разлада в семье.



«Также принято считать, что чем гуще листва и лучше разрастается плющ, тем быстрее мужчина оставит дом. В целом такие "захватывающие пространство" растения символизируют одиночество», — отметила Рунова.