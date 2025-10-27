Боня ответила психологу Степановой, назвавшей её дочь «шалавой»
Боня назвала Степанову паразитом и отказалась от разборок с ней
Телеведущая и блогер Виктория Боня резко отреагировала на высказывание психолога Вероники Степановой, которая ранее опубликовала видео с критикой в адрес звезды. В ролике Степанова заявила, что Боня якобы растит из своей дочери Анджелины «шалаву».
В ответ на это Боня написала, что не собирается устраивать публичные разборки, но высказалась о психологе жёстко.
«Есть особая категория существ, которые живут не своей жизнью, а чужой энергией. У них нет своего света, поэтому они подсасываются к тем, кто светит. Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счёт чужого внимания», — цитирует телеведущую StarHit.Боня добавила, что подобное поведение продиктовано завистью и внутренней пустотой.
«Когда человек не способен быть кем-то сам, он превращается в тень. Он прячется за громкие имена и заголовки, делает вид, что разбирает, а на деле просто цепляется за тех, кого не может достичь. Такие люди жалки не потому что злы, а потому что несчастны», — подчеркнула она.