Боня ответила психологу Степановой, назвавшей её дочь «шалавой»

27 октября 2025, 10:37

Боня назвала Степанову паразитом и отказалась от разборок с ней

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Телеведущая и блогер Виктория Боня резко отреагировала на высказывание психолога Вероники Степановой, которая ранее опубликовала видео с критикой в адрес звезды. В ролике Степанова заявила, что Боня якобы растит из своей дочери Анджелины «шалаву».





В ответ на это Боня написала, что не собирается устраивать публичные разборки, но высказалась о психологе жёстко.





«Есть особая категория существ, которые живут не своей жизнью, а чужой энергией. У них нет своего света, поэтому они подсасываются к тем, кто светит. Это не журналистика и не психология, это банальная попытка выжить за счёт чужого внимания», — цитирует телеведущую StarHit.

«Когда человек не способен быть кем-то сам, он превращается в тень. Он прячется за громкие имена и заголовки, делает вид, что разбирает, а на деле просто цепляется за тех, кого не может достичь. Такие люди жалки не потому что злы, а потому что несчастны», — подчеркнула она.