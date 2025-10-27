Россиянам дали советы, как пережить шестидневную рабочую неделю
Психолог Крупин: пережить шестидневную рабочую неделю помогут планы на выходные
Справиться с шестидневной рабочей неделей поможет приятное мероприятие в её середине, а также планирование отдыха на последующие выходные. Об этом рассказал психоаналитик, клинический психолог Владимир Крупин.
Напомним, на этой неделе россияне будут трудиться шесть дней, после чего будет три выходных.
«Очень важно построить хорошие планы на три выходных дня. Продумать детально, подготовиться. Это хороший, добрый дофамин, который нам даёт возможность, ожидая получение удовольствия, легче проживать текущий момент», — пояснил Крупин в беседе с RT.
Он также посоветовал в середине длинной рабочей недели сходить в ресторан или кино. А в сложные моменты на работе можно немножко подышать, сделать 10-15 глубоких медленных вдохов и выдохов, чтобы успокоиться.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой на исследование Kaiten и TenChat пишет, что 80% россиян положительно относятся к идее оплачиваемых отпусков длительностью от трёх месяцев до года.
«Главной причиной для взятия длительного отпуска 54% россиян назвали восстановление физического и психического здоровья. Для 16% приоритетом является обучение и смена профессии, а 15% хотели бы использовать это время для путешествий», — говорится в материале.
Однако большинство россиян не решаются уйти в длительный отпуск из-за страха потерять работу, финансовых проблем или отсутствия согласия на это со стороны работодателя.