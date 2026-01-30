В России решили стандартизировать закон о тишине

30 января 2026, 19:08

Депутат Кошелев: В России нужно ввести единый стандарт закона о режиме тишины

Фото: iStock/ANGHI

В России требуется унифицировать закон о режиме тишины в многоквартирных домах по ночам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.