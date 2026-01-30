В России решили стандартизировать закон о тишине
В России требуется унифицировать закон о режиме тишины в многоквартирных домах по ночам. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Действующее региональное законодательство, по мнению депутата, не приносит ожидаемых результатов. Число жалоб на систематические нарушения не сократилось, несмотря на внесение поправок в закон в 2014 году, когда вопрос был передан в ведение регионов.
Кошелев считает, что штрафы за первое нарушение должны быть унифицированы в зависимости от региона и составлять от 500 до 5 тысяч рублей. Он также предлагает отменить взыскания за первое нарушение и вместо этого проводить разъяснительные беседы.
За второе нарушение парламентарий рекомендует составлять акт и выносить предупреждение, а за третье — передавать информацию участковому или в Госжилинспекцию для привлечения нарушителя к административной ответственности.
Кошелев предлагает следующую систему штрафов: за первое нарушение — от 500 до 2000 рублей, за второе — до 5 тысяч рублей, за третье — до 10 тысяч рублей, за четвертое — до 20 тысяч рублей, за пятое — до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток.
