Московские росгвардейцы задержали мужчину, порезавшего шею знакомому осколком бутылки

03 февраля 2026, 15:12

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, порезавшего шею знакомому осколком

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который порезал шею знакомому осколком бутылки.