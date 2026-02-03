Московские росгвардейцы задержали мужчину, порезавшего шею знакомому осколком бутылки
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который порезал шею знакомому осколком бутылки.
Росгвардейцы получили информацию о конфликте в подъезде дома, расположенного на 2-м Лихачёвском переулке. Они оперативно прибыли на место происшествия. Очевидец рассказал, что в ходе ссоры один из участников нанёс другому удар разбитой бутылкой, что привело к колото-резаной ране шеи.
Силовики задержали 21-летнего молодого человека, уроженца Московской области. Также на место вызвали медиков и следственно-оперативную группу.
В результате расследования выяснилось, что конфликт произошёл во время совместного употребления алкоголя и был вызван личной неприязнью между участниками. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц в тяжёлом состоянии. Задержанного доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего расследования.
