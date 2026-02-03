Достижения.рф

Московские росгвардейцы задержали мужчину, порезавшего шею знакомому осколком бутылки

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, порезавшего шею знакомому осколком

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, который порезал шею знакомому осколком бутылки.



Росгвардейцы получили информацию о конфликте в подъезде дома, расположенного на 2-м Лихачёвском переулке. Они оперативно прибыли на место происшествия. Очевидец рассказал, что в ходе ссоры один из участников нанёс другому удар разбитой бутылкой, что привело к колото-резаной ране шеи.

Силовики задержали 21-летнего молодого человека, уроженца Московской области. Также на место вызвали медиков и следственно-оперативную группу.

В результате расследования выяснилось, что конфликт произошёл во время совместного употребления алкоголя и был вызван личной неприязнью между участниками. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц в тяжёлом состоянии. Задержанного доставили в отдел полиции для проведения дальнейшего расследования.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0