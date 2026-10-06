«Сосудистая катастрофа и инфаркт»: Кардиолог объяснила, чего категорически нельзя делать до приезда скорой

06 октября 2026, 14:17

Кардиолог Дворина: при инфаркте нельзя самостоятельно предпринимать действия

Фото: iStock/eternalcreative

Ежегодно тысячи людей погибают от инфаркта не из-за отсутствия помощи, а из-за того, что слишком поздно за ней обратились. Можно ли избежать трагических последствий?





Кардиолог Ольга Дворина в беседе с «Радио 1» рассказала, какие действия при боли в груди могут стоить жизни и почему «потерплю — само пройдёт» — самая опасная тактика.

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«Самая большая проблема — не вовремя обращаются люди. Человеку нельзя предпринимать ничего самому, потому что это может закончиться трагедией. Следует быстро обратиться в скорую помощь и дождаться её», — сказала она.

«Особую настороженность должны вызывать резкая слабость и холодный пот. Это всегда говорит о сосудистой катастрофе, и здесь нельзя никакого промедления. Нельзя полагаться на "авось" и думать, что пройдет само», — подчеркнула Дворина.