«Социальная ущербность»: Офтальмолог объяснил, в каком возрасте можно оперировать близорукость

12 февраля 2026, 11:46

Офтальмолог Азнаурян: близорукость можно оперировать в любом возрасте

Фото: Istock/Natali_Mis

Многие до сих пор уверены: лазерная коррекция зрения — удел либо выпускников, которые накопили на операцию к 25 годам, либо отчаянных смельчаков, либо тех, кому «повезло с генетикой». Так ли это на самом деле? И в каком возрасте безопасно делать коррекцию зрения?





Профессор, офтальмохирург Игорь Азнаурян в беседе с «Радио 1» заявил, что офтальмологическая хирургия давно перестала быть «взрослой» территорией, и ждать совершеннолетия, чтобы убрать близорукость, — заблуждение, которое мешает детям жить без комплексов.





«Ребёнок в очках, помимо прочего, приобретает ещё и социальную ущербность. Наша задача — стремиться к тому, чтобы эти очки снять. Если год-два нет прогрессирования близорукости, можно делать операцию. И не ждать пресловутого возраста. Здесь речь не только об эстетике — очки ограничивают подвижность, запотевают, давят на переносицу, а в школьной среде часто становятся поводом для насмешек. Современные методы, включая ночные линзы и раннюю хирургию, позволяют убрать барьеры между ребёнком и его социальной жизнью», — объяснил он.

«Можно рожать, беременеть, активно жить. Совершенно никаких противопоказаний после этих операций нет. Миф о том, что лазерная коррекция запрещает естественные роды, — один из самых живучих. На самом деле тонкая роговица и проблемы с сетчаткой — это разные истории, и операция на роговице на роды никак не влияет», — сказал Азнаурян.