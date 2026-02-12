Стало известно, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет

12 февраля 2026, 10:00

Врач Королев: мужчинам после 40 лет нужно сдавать анализ на уровень тестостерона

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Врач-уролог Дмитрий Королев призывает мужчин старше сорока лет регулярно проверять уровень тестостерона. Об этом пишет РИА Новости.