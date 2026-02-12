Стало известно, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет
Врач-уролог Дмитрий Королев призывает мужчин старше сорока лет регулярно проверять уровень тестостерона. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что проведение анализов на уровень этого вещества, а также на глюкозу и гормоны щитовидной железы способствует мониторингу репродуктивного здоровья.
Королев рассказал, что общий свободный тестостерон и гликозилированный гемоглобин влияют на состояние сосудов полового члена и эрекцию. Также важно проверять онкомаркеры, среди которых особенно выделяется ПСА.
Кроме анализа, мужчинам стоит пройти пальцевое ректальное исследование у уролога. Этот метод позволяет точно выявить аденому или рак предстательной железы.
