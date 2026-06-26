«Социальный лифт и бюджетная головная боль»: Риелтор оценил новые льготы по ипотеке

26 июня 2026, 18:00

Риелтор Апрелев: в ипотечных каникулах есть серьезный подвох

Фото: iStock/igoriss

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с новорожденными, однако параллельно Минфин обсуждает ужесточение условий по семейной ипотеке, сокращая срок льготной ставки до 15 лет.





Почетный член Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал каникулы полезным инструментом спасения от потери жилья, но предупредил о серьезном подвохе. По его словам, главная проблема рынка сейчас — это не ставки, а запредельные цены на новостройки.





«Решение безусловно полезно. Любые инструменты рассрочки, когда доходы людей находятся в зоне риска, имеют важное значение. Когда у семьи рождается ребенок, расходы возрастают. Ипотечные каникулы — это возможность пережить непростые годы. В 2012 году многим именно благодаря им удалось сохранить своё жильё», — сказал он.

«Процентную ставку и дополнительные деньги можно реструктурировать, перенеся на более длительные периоды. Если вы взяли кредит на 10 лет, а увеличили период до 15, ежемесячный платеж снижается почти на четверть. К тому же сейчас люди не торопятся гасить ипотеку досрочно, потому что при ставке 6% выгоднее положить деньги на депозит под 14–16%. Обсуждается инициатива ограничить срок льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Если это коснется только новой выдачи, то это нормально. Люди заранее соизмерят перспективу. Но если это попытаются распространить задним числом на уже выданные кредиты — это будет крайне некорректно. Менять правила игры в ходе игры в финансовой системе недопустимо», — отметил Апрелев.