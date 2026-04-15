Стало известно, насколько подешевеет ипотека к концу 2026 года

15 апреля 2026, 10:52

Экономист Шедько: ставки по потребительским кредитам снизятся до 29,5% в мае

Доктор экономических наук Юрий Шедько заявил, что снижение ключевой ставки повлияет на стоимость кредитов не мгновенно, а с лагом в две-четыре недели. Заметные изменения по займам и ипотеке появятся в течение двух недель после заседания ЦБ 24 апреля, то есть уже в мае.





В беседе с «Газетой.Ru» Шедько сообщил, что ожидает снижения ключевой ставки с 15% до 14,5% 24 апреля. Вслед за ней подешевеют и кредиты.

«Ставки по рыночной ипотеке могут снизиться на 0,3–0,5 процентного пункта. В результате средневзвешенная ставка по кредитам на новостройки способна опуститься до 19,4–19,6%, а на вторичное жильё — до 19,1–19,3%. По потребительским кредитам снижение, вероятно, будет чуть более умеренным — на 0,2–0,4 процентного пункта. В этом случае диапазон ставок может сместиться к 19,5–29,5%», — отметил эксперт.