Воробьёв рассказал о популярности подмосковной программы «Социальная ипотека»

оригинал Фото: медиасток.рф

Жилищная программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года, спрос на неё постоянно растёт. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью «Радио 1».



В рамках соципотеки покупатель квартиры платит только процент по кредиту, а основная сумма долга погашается из бюджета Подмосковья в течение десяти лет.

«Мы стараемся каждый год увеличивать эту программу, но должен признать, что заявок у нас каждый год все больше и больше, потому что и область развивается, и запрос на жильё очень большой. «(…) Реализация это системы продолжится и в 2026 году», — сказал Андрей Воробьёв.
Право на социальную ипотеку имеют педагоги, медики, тренеры, молодые учёные и уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось, что в наступившем году в Московской области планируется выдать 219 сертификатов на соципотеку. Приём заявок начался 15 января.
Лев Каштанов

