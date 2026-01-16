Воробьёв рассказал о популярности подмосковной программы «Социальная ипотека»

16 января 2026, 11:59

оригинал Фото: медиасток.рф

Жилищная программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года, спрос на неё постоянно растёт. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в интервью «Радио 1».





В рамках соципотеки покупатель квартиры платит только процент по кредиту, а основная сумма долга погашается из бюджета Подмосковья в течение десяти лет.





«Мы стараемся каждый год увеличивать эту программу, но должен признать, что заявок у нас каждый год все больше и больше, потому что и область развивается, и запрос на жильё очень большой. «(…) Реализация это системы продолжится и в 2026 году», — сказал Андрей Воробьёв.