Синоптик спрогнозировала до +14 °С в Москве на текущей неделе
В столичном регионе на текущей неделе сохранится теплая и солнечная погода, которая продлится до субботы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, на текущей неделе днем воздух будет прогреваться до +9…+14 °С. Ночью в центральных районах температура составит около +2…+3 °С, а по области столбики термометров покажут до -3…-4 °С.
«В ночные часы возможна местами гололедица, когда температура будет отрицательной. Ранее подтаявший снег превратится в лужи, а потом в ледок», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».
По ее словам, температурный фон будет превышать климатическую норму на 4–5 °С.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, что сугробы в Москве растают к концу марта, уточнив, что на сегодняшний день высота снежного покрова уменьшается на два-три см в сутки.
«Всю неделю ясно, солнечно, слабые морозы к утру — 0...-5 °С, днём — до +10 °С, на западе — +12...+14 °С», — добавил синоптик.