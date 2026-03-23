Синоптик спрогнозировала до +14 °С в Москве на текущей неделе

23 марта 2026, 12:29

Синоптик Позднякова: в Москве на текущей неделе будет тепло

В столичном регионе на текущей неделе сохранится теплая и солнечная погода, которая продлится до субботы. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее прогнозу, на текущей неделе днем воздух будет прогреваться до +9…+14 °С. Ночью в центральных районах температура составит около +2…+3 °С, а по области столбики термометров покажут до -3…-4 °С.





«В ночные часы возможна местами гололедица, когда температура будет отрицательной. Ранее подтаявший снег превратится в лужи, а потом в ледок», — отметила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«Всю неделю ясно, солнечно, слабые морозы к утру — 0...-5 °С, днём — до +10 °С, на западе — +12...+14 °С», — добавил синоптик.