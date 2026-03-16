Синоптик ответила, какая погода будет в Москве на этой неделе
В ближайшие дни погоду в Москве и области будет определять антициклон, ожидаются сухие и солнечные дни.
Об этом 16 марта сообщила «Известиям» ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, атмосферное давление останется повышенным, а из-за ясного неба ночами вероятны заморозки. В столице температура в темное время суток будет около 0…-3 °C, по области может опускаться до -6 °C. Днем же почти весь период сохранится +11…+12 °C.
Синоптик уточнила, что такие значения превышают климатическую норму примерно на 6-8 градусов. Осадков в основном не ожидается, а в дневные часы будет преимущественно солнечно. Небольшие изменения возможны 20 марта, при смене антициклонов местами может прибавиться облачности и не исключается небольшой дождь, хотя есть возможный вариант и без осадков.
В целом комфортная, сухая погода в столичном регионе, по оценке Поздняковой, продержится как минимум до воскресенья.
