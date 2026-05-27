Таможня задержала французскую туристку за кражу 40 кг песка и гальки с пляжа Сардинии
Французскую туристку задержали на Сардинии с 40 килограммами песка, гальки и ракушек. Об этом сообщает портал Blue News.
Согласно материалу, 69-летняя женщина уже собиралась сесть на паром до Тулона, когда в порту Порто-Торрес ей заинтересовалась таможня. Дело в том, что пожилая француженка набрала значительное количество песка и других природных материалов на пляже Ле-Салин недалеко от коммуны Стинтино на севере острова. Такие действия запрещены региональным законом с 2017 года.
Теперь туристке грозит штраф в размере от 42 до 250 тысяч рублей. Изъятый песок с галькой и ракушками в ближайшие дни вернут на пляж.
Отмечается, что подобные кражи остаются серьёзной проблемой для Сардинии, которая славится своей красотой. Ежегодно туристы уносят с местных пляжей различные «природные сувениры», нанося ущерб окружающей среде. Высокие штрафы призваны остановить такие эгоистичные действия, однако многие путешественники удивляются ограничениям и все равно активно ищут способы их обходить.
