27 мая 2026, 06:40

Таможня задержала французскую туристку за кражу 40 кг песка и гальки с пляжа Сардинии

Французскую туристку задержали на Сардинии с 40 килограммами песка, гальки и ракушек. Об этом сообщает портал Blue News.





Согласно материалу, 69-летняя женщина уже собиралась сесть на паром до Тулона, когда в порту Порто-Торрес ей заинтересовалась таможня. Дело в том, что пожилая француженка набрала значительное количество песка и других природных материалов на пляже Ле-Салин недалеко от коммуны Стинтино на севере острова. Такие действия запрещены региональным законом с 2017 года.



