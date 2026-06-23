Спасатель рассказал, что делать, если потерялся в лесу

23 июня 2026, 14:07

Спасатель Леонов: не стоит самостоятельно пытаться выбраться из леса

Фото: iStock/Christina Griffin

Каждые выходные в подмосковных лесах теряются десятки людей. И, казалось бы, при наличии мобильной связи найти дорогу домой проще простого. Однако статистика неумолима: более 90% заблудившихся, пытаясь выбраться самостоятельно, уходят еще глубже в чащу. Как не стать героем сводки МЧС и что реально работает в лесу, а не в учебнике?





Депутат Госдумы, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов в беседе с «Радио 1» заявил, что самое трудное, если потерялись в лесу, — перебороть себя и унять панику. Именнона этом этапе, по статистике, гибнут люди, которые физически здоровы.





«Людей охватывает паника, выделяется адреналин, и возникает непреодолимое желание самим куда-нибудь бежать. Заканчивается это всегда плохо. Если вы останетесь на месте, то мы вас найдём в первые несколько часов поиска. А вот если вы решите выбираться самостоятельно, то с вероятностью 92,6% вы выберете неправильное направление. Тогда поиски растянутся на несколько суток с непредсказуемым результатом», — отметил он.

Алгоритм действий:

Как только поняли, что заблудились — остановитесь;

Позвоните в 112 и сообщите о случившемся. Оператор скажет стоять на месте — слушайтесь;

Если накрывает паника и «ноги сами несут» — ходите по кругу в радиусе 30 метров, но не уходите с точки;

Разведите костёр: его дым прекрасно видно днём с воздуха, а свет — ночью.

«Если вы пошли вдвоём и понимаете, что человек не откликается, дайте себе 5–10 минут на осознание паники — и звоните в 112. Не взял трубку один-два раза — уже повод для беспокойства. Фактор времени очень важный. Чем раньше сообщите, тем быстрее будет реагирование. Те, кто идет в лес один, должны обязательно сообщать родственникам все детали», — посоветовал спасатель.

«В средней полосе леса, кроме комаров, с вами особо ничего случиться плохого не может. Медведь на вас не выйдет, волки и кабаны тоже, они чуют заранее. Самая главная опасность в лесу — это холод. Большинство людей, почти 90%, погибают от гипотермии, постепенно теряя подвижность», — подчеркнул Леонов.