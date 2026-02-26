«Спасение Панча»: Зоопсихолог объяснила, почему японская макака навсегда останется «чужой» в своей стае

26 февраля 2026, 16:19

Зоопсихолог Малетина: малыш Панч навсегда останется «чужим» в своей стае

Фото: iStock/Robert Kolodziejski

В феврале этого года социальные сети облетели трогательные кадры из японского зоопарка: маленький детеныш макаки по имени Панч, отвергнутый родной матерью, прижимается к плюшевому орангутану — единственному источнику тепла и безопасности в его мире. Позже появились обнадеживающие новости — Панча начала опекать взрослая самка, вычесывая его шерсть, что у приматов считается высшим знаком доверия. Казалось бы, история обрела счастливый финал.





Однако, как пояснила зоопсихолог Стелла Малетина в беседе с «Радио 1», последствия ранней травмы и воспитания людьми будут преследовать Панча всю жизнь.





«Его не мама воспитывала, а люди, поэтому он, можно сказать, был глухонемым в этом смысле. Главная проблема таких детенышей — не столько в отсутствии материнского молока, сколько в невозможности усвоить язык коммуникации сородичей. У него отсутствует язык, которым он сигналит своим собратьям: доволен он или нет, чего хочет. У приматов есть язык жестов и звуков, который другие члены стаи считывают. Панч просто не знал этого языка, когда его вернули в вольер», — объяснила она.

«Если сравнивать с другими детёнышами приматов, которых я видела, то это лайтовый вариант. Учёные и сотрудники зоопарка справились. Это могло быть намного хуже. В природе такие детёныши просто погибают. Успех адаптации Панча во многом обусловлен большой численностью стаи. В ней нашлась особь, чей личный опыт и социальное положение позволили проявить заботу к чужаку. В маленькой группе шансов на принятие у Панча практически не было», — сказала зоопсихолог.

«В размножении у Панча будут сложности. Из-за того, что его выкармливали люди, у него, скорее всего, нарушилось видовое восприятие. Он может не воспринимать другую обезьяну как партнёра. Есть определённый возраст, когда запечатлевается принадлежность к своему виду», — пояснила Малетина.