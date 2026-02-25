Из подмосковной больницы выписан последний выздоровевший пациент с оспой обезьян

25 февраля 2026, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Последнего, третьего, госпитализированного с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.





О первом случае госпитализации пациента с таким заболеванием в больнице рассказали 1 февраля. Позже стало известно о ещё двух подтверждённых случаях. Первого пациента отпустили домой 15 февраля, второго – 17 февраля.

«Из Домодедовской больницы выписан с выздоровлением последний пациент с диагнозом «оспа обезьян». Случаи заболевания сейчас в Московской области на регистрируются», – сказано в сообщении.