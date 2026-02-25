Из подмосковной больницы выписан последний выздоровевший пациент с оспой обезьян
Последнего, третьего, госпитализированного с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
О первом случае госпитализации пациента с таким заболеванием в больнице рассказали 1 февраля. Позже стало известно о ещё двух подтверждённых случаях. Первого пациента отпустили домой 15 февраля, второго – 17 февраля.
«Из Домодедовской больницы выписан с выздоровлением последний пациент с диагнозом «оспа обезьян». Случаи заболевания сейчас в Московской области на регистрируются», – сказано в сообщении.Оспа обезьян – довольно редкое инфекционное заболевание. Больше всего оно распространено в отдалённых районах Центральной и Западной Африки. Источниками инфекции считаются грызуны и приматы, обитающие в зоне влажных тропических лесов, а также заболевшие люди.
Главные симптомы болезни – лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, боль в мышцах и слабость. В большинстве случаев оспа обезьян лечится за две-четыре недели, однако иногда отмечается тяжёлое течение заболевания.