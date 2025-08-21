Крокодил растерзал человека в Индии

21 августа 2025, 22:57

В Индии гребнистый крокодил напал на 82-летнего пенсионера и утянул в воду

Фото: istockphoto/DianaLynne

В индийском штате Одиша гребнистый крокодил убил пожилого мужчину, сообщает PTI.