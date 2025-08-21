Крокодил растерзал человека в Индии
В индийском штате Одиша гребнистый крокодил убил пожилого мужчину, сообщает PTI.
Инцидент произошёл в деревне Малатипатна: 82‑летний Панчанан Дас пас скот у реки Брахмани, когда хищник набросился на него и утащил в воду. Место нападения находится недалеко от национального парка Бхитарканика — в нём насчитывают 1826 гребнистых крокодилов, что является крупнейшей популяцией этого вида в Индии. Сейчас у рептилий период гнездования, и, по данным властей, число нападений на людей увеличивается.
Гребнистые крокодилы — одни из крупнейших наземных хищников: самцы достигают до семи метров в длину и массы до двух тонн. Ранее также сообщалось о похожем случае, когда крупный крокодил растерзал мальчика, игравшего у реки без присмотра.
Кроме того, ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил растерзал мужчину на глазах у его семьи.
