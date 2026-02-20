Малыш орангутана помог IKEA заработать миллионы — видео

20 февраля 2026, 19:16

SHOT: малыш орангутана повысил продажи IKEA в Японии

Фото: istockphoto/Shutter2U

Малыш орангутана по кличке Панчи неожиданно помог IKEA заработать миллионы. Как пишет SHOT, из‑за трогательной истории японского зоопарка резко вырос спрос на рыжих плюшевых орангутанов.