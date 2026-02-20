Малыш орангутана помог IKEA заработать миллионы — видео
Малыш орангутана по кличке Панчи неожиданно помог IKEA заработать миллионы. Как пишет SHOT, из‑за трогательной истории японского зоопарка резко вырос спрос на рыжих плюшевых орангутанов.
Панчи всюду носится по вольеру с мягкой игрушкой — с таким же орангутаном, который стал для него заменой мамы. Видео и фото разлетелись по сети, и на их фоне продажи игрушек шведского бренда заметно подскочили в США, Южной Корее и Японии.
А у самого Панчи дела постепенно идут в гору. Взрослые обезьяны, которые раньше его только отгоняли, стали подпускать ближе и даже обнимать.
Он увереннее вливается в стаю и всё чаще общается с другими орангутанами.
Читайте также: