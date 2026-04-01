«Спектр задач огромнейший»: Спецподразделению СОБР «Столица» исполнилось 33 года

01 апреля 2026, 11:10

Майор Иван: Спецподразделение СОБР «Столица» выполняет важные для Родины задачи

Первое апреля — День образования СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по городу Москве. 33 года назад, в 1993 году, отряд начал свою историю в составе МВД, а сегодня его бойцы решают важные и необходимые задачи.





Заместитель командира подразделения, майор полиции Иван в беседе с «Радио 1» рассказал, что изначально подразделение входило в систему МВД, работая в структурах по борьбе с организованной преступностью. За три с лишним десятилетия задачи спецподразделения не только не сократились, но и многократно приумножились.





«Спектр оперативных задач, стоящих перед бойцами СОБР «Столицы», охватывает весь диапазон современной спецслужбы. В первую очередь, это обеспечение силовой поддержки государственных органов при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Среди ключевых направлений — задачи по предупреждению, пресечению преступлений, освобождению заложников, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом», — рассказал он.

«Попасть в СОБР «Столицу» непросто. Кандидаты, часто уже действующие сотрудники ведомств, проходят жесткий многоступенчатый отбор. Начинается всё с простых бесед с кандидатами. Выявляем, кто его порекомендовал, разговариваем с этим человеком, ручается он за него или нет. Далее следуют собеседования с психологами, написание тестов, медицинская комиссия. И только затем — проверка физической подготовки по установленным нормативам. Финальным аккордом становятся всевозможные проверки, чтобы ты был кристально чист перед законом», — отметил майор.

«Особое внимание в «Столице» уделяют работе с молодежью. У подразделения есть подшефные школы, где регулярно проходят уроки мужества. Когда общаешься с ребятами и видишь в их глазах, что ты хотя бы разжигаешь какое-то пламя интереса, патриотизма — это, без сомнения, дорогого стоит. На встречах с школьниками и кадетами показываем выставки вооружения, рассказываем о том, как фильтровать информацию в современном мире, и на личном примере стараемся показывать, что такое любовь к Родине», — поделился собеседник.

«Оставаться такими же целеустремлёнными, преданными своей Родине и Отчизне. Служить на её благо, выполнять все поставленные задачи», — заключил он.